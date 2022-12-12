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    • Yaşam
    • 12.12.2022 09:51
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    • 12.12.2022 09:51
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    Malatya'da kafa kafaya kaza: Yaralılar var

    Malatya’da halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. 7 kişinin yaralandığı ve otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Kafa kafaya kaza!

    Malatya'da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

    KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
    Kaza, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. G. yönetimindeki otomobille Ş. K . idaresindeki halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

    6 YARALI
    Kazada araç sürücüleri ile birlikte N.B.,S.A.,K,K,,U.E., Y.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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    Haberler Yaşam Malatya'da kafa kafaya kaza: Yaralılar var
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