Malatya'da kafa kafaya kaza: Yaralılar var

Malatya'da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, 07.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B. G. yönetimindeki otomobille Ş. K . idaresindeki halk otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

6 YARALI

Kazada araç sürücüleri ile birlikte N.B.,S.A.,K,K,,U.E., Y.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.