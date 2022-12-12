SMA'lı oğlu için bağış topladı! Paraları sevgilisiyle harcadığı ortaya çıkan anne Didem Gülmez gözaltına alındı

Antalya'da SMA'lı Mustafa Yağız Gülmez için valilik kampanya başlattı. Hayırseverler, küçük çocuğun kurtulması için bağış yağdırdı. Resmi makamlara tam 26 milyon lira ulaştı. Fakat minik yavru, tedaviye gönderilemeden hayatını kaybedince toplanan paralar diğer hastalar için kullanıldı. Ancak bu arada baba Gökhan Gülmez, dolandırıcılıktan tutuklandı. Her şey, o tutuklama ile ortaya çıktı. Geçen hafta bir televizyon kanalına çıkan Ayten Keser isimli kadın, çocuğun annesi Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini anlattı. Yapılan araştırmada, Gülmez'in oğlu için toplanan paradan 167 bin doları (3 milyon 100 bin lira) özel hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Hatta lüks araçlar alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı anlaşıldı. Yayına katılan Gülmez, stüdyoda gerçeği itiraf edince gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki yağdı:

Ana değil canavar...

Başka çocukların da fişini çekmiş.

Lanet olsun senin gibi anaya!

İnşallah hiç Gülmez'sin...

Kedi-köpek bile yavrusu için canını verir...