SMA'lı oğlu için bağış topladı! Paraları sevgilisiyle harcadığı ortaya çıkan anne Didem Gülmez gözaltına alındı

Antalya'da SMA'lı Mustafa Yağız Gülmez için valilik kampanya başlattı. Hayırseverler, küçük çocuğun kurtulması için bağış yağdırdı. Resmi makamlara tam 26 milyon lira ulaştı. Fakat minik yavru, tedaviye gönderilemeden hayatını kaybedince toplanan paralar diğer hastalar için kullanıldı. Ancak bu arada baba Gökhan Gülmez, dolandırıcılıktan tutuklandı. Her şey, o tutuklama ile ortaya çıktı. Geçen hafta bir televizyon kanalına çıkan Ayten Keser isimli kadın, çocuğun annesi Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini anlattı. Yapılan araştırmada, Gülmez'in oğlu için toplanan paradan 167 bin doları (3 milyon 100 bin lira) özel hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Hatta lüks araçlar alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı anlaşıldı. Yayına katılan Gülmez, stüdyoda gerçeği itiraf edince gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki yağdı:
Ana değil canavar...
Başka çocukların da fişini çekmiş.
Lanet olsun senin gibi anaya!
İnşallah hiç Gülmez'sin...
Kedi-köpek bile yavrusu için canını verir...
ADALET İSTİYORUM!
Antalya'da Kepez'de Özge Yıldırım'ın (8) sol bacağı, hastanede 13 günlükken kesildi. Baba Ali İhsan Yıldırım'ın tavana kurduğu düzenekle yürümeyi öğrendi. Gözüyaşlı baba, yavrusunun bacağının ihmal sonucu kesildiğini söyledi. 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirtti. Ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Dikkat çekmek için sıra dışı bir eylem gerçekleştirdi. Kızı Özge'nin protez bacağının üzerine motorlu testere koyup "Adalet istiyorum" dedi. Yıldırım, "Çocuğumuzu sakat bıraktılar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum, gelen cevapta iç hukuk yollarının tükenmediğini söylediler. Zaten 8 yıldır uğraşıyorum. Daha nasıl anlatayım. Suçlular geziyor" diyerek isyanını dile getirdi.
'KATAR'GATE
Katar'dan rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan AP Başkan Yardımcısı Yunanlı Parlamenter Eva Kaili'nin ifade vermeye devam ettiği bildirildi. Kaili'nin Ekim'de Katar'a gittiği ve Çalışma Bakanı ile görüştüğü öğrenildi. AP Başkanı Roberta Metsola, Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kaydetti. Gözaltına alınan S&D'li İtalyan eski milletvekili Pier- Antonio Panzeri, ITUC Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D'de asistan Francesco Giorgi'- nin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.