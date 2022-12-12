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    SMA'lı oğlu için bağış topladı! Paraları sevgilisiyle harcadığı ortaya çıkan anne Didem Gülmez gözaltına alındı

    Vicdansız anne, SMA'lı oğlu için toplanan bağış paralarını, sevgilisiyle harcadı. Canlı yayında gözaltına alındı... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 12 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Hesap ’SMA’nı

    Antalya'da SMA'lı Mustafa Yağız Gülmez için valilik kampanya başlattı. Hayırseverler, küçük çocuğun kurtulması için bağış yağdırdı. Resmi makamlara tam 26 milyon lira ulaştı. Fakat minik yavru, tedaviye gönderilemeden hayatını kaybedince toplanan paralar diğer hastalar için kullanıldı. Ancak bu arada baba Gökhan Gülmez, dolandırıcılıktan tutuklandı. Her şey, o tutuklama ile ortaya çıktı. Geçen hafta bir televizyon kanalına çıkan Ayten Keser isimli kadın, çocuğun annesi Didem Gülmez'in kocasıyla yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüklerini anlattı. Yapılan araştırmada, Gülmez'in oğlu için toplanan paradan 167 bin doları (3 milyon 100 bin lira) özel hesaplarına aktardığı ortaya çıktı. Hatta lüks araçlar alıp oto galerisi ve oto yıkama servisi açmak için kullandığı anlaşıldı. Yayına katılan Gülmez, stüdyoda gerçeği itiraf edince gözaltına alındı. Sosyal medyada tepki yağdı:
    Ana değil canavar...
    Başka çocukların da fişini çekmiş.
    Lanet olsun senin gibi anaya!
    İnşallah hiç Gülmez'sin...
    Kedi-köpek bile yavrusu için canını verir...



    ADALET İSTİYORUM!
    Antalya'da Kepez'de Özge Yıldırım'ın (8) sol bacağı, hastanede 13 günlükken kesildi. Baba Ali İhsan Yıldırım'ın tavana kurduğu düzenekle yürümeyi öğrendi. Gözüyaşlı baba, yavrusunun bacağının ihmal sonucu kesildiğini söyledi. 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirtti. Ancak hiçbir sonuç elde edemedi. Dikkat çekmek için sıra dışı bir eylem gerçekleştirdi. Kızı Özge'nin protez bacağının üzerine motorlu testere koyup "Adalet istiyorum" dedi. Yıldırım, "Çocuğumuzu sakat bıraktılar. Anayasa Mahkemesi'ne başvurdum, gelen cevapta iç hukuk yollarının tükenmediğini söylediler. Zaten 8 yıldır uğraşıyorum. Daha nasıl anlatayım. Suçlular geziyor" diyerek isyanını dile getirdi.



    'KATAR'GATE
    Katar'dan rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan AP Başkan Yardımcısı Yunanlı Parlamenter Eva Kaili'nin ifade vermeye devam ettiği bildirildi. Kaili'nin Ekim'de Katar'a gittiği ve Çalışma Bakanı ile görüştüğü öğrenildi. AP Başkanı Roberta Metsola, Twitter'dan "AP, kararlı bir şekilde yolsuzluğun karşısındadır. Adaletin tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kaydetti. Gözaltına alınan S&D'li İtalyan eski milletvekili Pier- Antonio Panzeri, ITUC Genel Sekreteri Luca Visentini ve S&D'de asistan Francesco Giorgi'- nin de sorgusunun sürdüğü kaydedildi.



        MUCİZE
        Ankara'da yaşayan bale eğitmeni Kardelen Güleçyüz (22), iki yıl önce kabusu yaşadı! Kırmızı ışıkta durmayan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralandı. Leğen kemiği kırıldı! Geçirdiği ameliyatla dağılmış kemik parçaları "plak" vida sistemiyle toparlandı. Tam 11 ay yatağa bağımlı kaldıktan sonra ayaklandı. Yeniden bale eğitmenliğine başladı. "Tedavim sayesinde işime geri döndüm" diyerek mutluluğunu anlattı.



        NEFES NEFESE
        Türkiye kreşteki öğretmenlerin işkencesini konuşurken Tekirdağ Çerkezköy'den gelen haber yürekleri ısıttı. Öyle ki 5. sınıf öğrencisi Hüseyin Kılıçdoğan, önceki gün kantinden tost aldı! Ancak ekmek parçası boğazına kaçtı! Nefessiz kalan küçük çocuk, fenalaştı! Bu sırada durumu fark eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Emre Atıcı, hemen Hüseyin'e Heimlich manevrası yaptı. Soluk borusuna kaçan ekmekten kurtulan küçük çocuk, tekrar nefes almaya başladı. Kahraman öğretmen Atıcı, "Eğitim olmasaydı yardım edemezdim. Eğitimin önemini anladık" ifadesini kullandı.



        AZOT BİLMECESİ
        İzmir'de yaşayan İpek Yeşilçam Avcı ile Ünal Avcı çifti, 4 yıl önce gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege'yi (10) ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan çocuğa, anestezi sırasında 19 dakika boyunca oksijen yerine azot gazı verilince kalbi durdu. Beyninde ödem oluştu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü. Sevk edildiği Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde 2 ay tedavi gördü. Ancak Serebral Palsi (beyin felci) hastası olan Ege'ye yüzde 100 engelli raporu verildi. Aile, sürece ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, soruşturma başlattı. Hazırlanan bilirkişi raporunda bağlantıyı hatalı yaparak çocuğun azot gazına maruz kalarak yaralanmasına neden olan kişinin tespit edilemediği, tespit edilmesi halinde 'asli' kusurlu olacağı belirtildi. Belirlenmeyen kişi ile birlikte sanıklardan 2'sinin 'asli' kusurlu, 9'unun ise 'tali' kusurlu olduğu vurgulandı.



            EN ACI KADER
            Sakarya Sapanca'da Ümmet Keskin (38) idaresindeki motosiklet, yaklaşık 2 hafta önce yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen motosiklet, karşı yönden gelen A.S.Y. idaresindeki otomobile çarptı. Hastaneye kaldırılan Keskin, yaşamını yitirdi. Ümmet Keskin'in Sapanca'da bir otelde çalıştığı, iş çıkışı evine gittiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi. Ağabeyi Adem Keskin'in de 2019'da Sakarya'da motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



            'EH'NİYET
            Mardin'de okuma yazma bilmeyen İbrahim Çelik, 40 yıldır ehliyetsiz olarak araba kullandı. Bu yüzden çok fazla trafik cezasına çarptırıldı. 67 yaşında ehliyet alabilmek için Mazıdağı Halk Eğitim Merkezi'nde okuma seferberliğine başladı. Öğretmeni, Çelik'in azmi karşısında hayran kaldı.



            İSTFARK!
            ISPARK zam yaptı. Aylık abonelik için istenen fiyat bin TL'ye ulaştı! Rekoru Cihangir kırdı! 910 TL...

            İŞTE ÜCRETLER
            Maçka 910 TL
            Emirgan 860 TL
            Harbiye 780 TL
            Bebek 720 TL
            Caddebostan 650 TL
            Ortaköy 620 TL



                BUSEFER NEREDE!
                Zonguldak'ta Buse Karakabak, sırra kadem bastı. İstanbul'da ortaya çıktı. Ancak yine kayıplara karıştı. Babası "Ne olur onu bulun" diye çağrı yaptı.



                26 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 26 milyon 71 bin lira devretti. 5 bilenler 59 bin 541'er lira, 4 bilenler 782'şer lira, 3 bilenler 40'ar lira, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



                BİR TALİHLİYE 666 BİN LİRA
                5+1 bilen bir kişi, 666 bin lira kazandı. 5 bilenler 4 bin 44'er, 4+1 bilenler 396'şar, 4 bilenler 37'şer, 3+1 bilenler 21'er, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 9'ar, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.

                SIRA DİŞİ!
                Milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın aldı. Kadın çalışanların yüzde 57'sini işten çıkardı.

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                HangiKredi
                Haberler Yaşam SMA'lı oğlu için bağış topladı! Paraları sevgilisiyle harcadığı ortaya çıkan anne Didem Gülmez gözaltına alındı
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