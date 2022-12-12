Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından vurarak öldürdü! Polis ekipleri eve camı kırarak girdi

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son olay Isparta Eğirdir'de meydana geldi. Dün sabah 04.30 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut (48) ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayın ardından alkollü koca, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti.