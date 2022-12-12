Mustafa Bulut, hemşire eşi Selver Bulut'u başından vurarak öldürdü! Polis ekipleri eve camı kırarak girdi

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Son olay Isparta Eğirdir'de meydana geldi. Dün sabah 04.30 sıralarında Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi'nde görevli Selver Bulut (48) ile eşi Mustafa Bulut (66) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen olayın ardından alkollü koca, tüfekle eşi Selver Bulut'un başına ateş etti. Mustafa Bulut'un polisi arayıp eşini vurduğunu ihbar etmesi üzerine Eğirdir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gitti.
Kapıyı açmayan Bulut, uzun süre içeriden çıkmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapı camını kırarak eve girdi. İçeride Mustafa Bulut'u yatakta kendinden geçmiş vaziyette, Selver Bulut'u ise yerde kan içinde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bulut, kurtarılamadı. Cansız bedeni, görev yaptığı Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan katil ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.