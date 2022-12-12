Aile kasasından 2 milyonluk hırsızlık! Küstüğü baba evine döndü ortalık karıştı

Hatay Harbiye'de bir ailenin kasasından çalınan 2 milyon lira aileyi karıştırdı.
29 yaşındaki Rüya U.B., eşi Yusuf B.'nin işyeri açması için yıllar önce ağabey ve kardeşlerinden yüklü miktarda borç para aldı.
BORÇLARINI ÖDEMEYİNCE KÜSLÜK BAŞLADI
Açtıkları işyeri iflas eden karı koca aldıkları parayı geri ödeyemeyince taraflar arasında küslük başladı.
İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı.
Rüya U.B., 8 Kasım günü eski eşiyle beraber babası ve kardeşlerinin birlikte yaşadığı aile apartmanına gitti. Apartman bahçesindeki babasıyla buluşan Rüya U.B., kahve yapmak için evin anahtarını istedi. 63 yaşındaki kısmi felçli Ali U. cebindeki anahtarlığı çıkarıp kızına verdi.
POŞETLERLE EVDEN AYRILDI
Genç kadın aldığı anahtarlıkla birlikte babasının dairesine girdi. Anahtarlıkta evdeki para kasasının anahtarının da bulunduğunu fark eden Rüya U.B. iddiaya göre kasadaki paraları poşetlere doldurup eski eşiyle birlikte evden ayrıldı.
2 gün sonra evdeki para kasasını açan Ali U. kasanın boşaltıldığını görünce şoka uğradı. Baba ve 6 evladı, evdeki parayı çaldığı iddiasıyla Rüya U.B. ve birlikte yaşadığı eski eşi Yusuf B. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, para kasası üzerinde tespit edilen parmak izleri için kimlik eşleştirme yapılması istendi. 2 milyonluk sır hırsızlığı açığa kavuşturacak karar, buradan gelecek sonuçlarla belirlenecek.