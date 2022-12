Aile kasasından 2 milyonluk hırsızlık! Küstüğü baba evine döndü ortalık karıştı

KASADA ZORLAMA İZİ YOK

Ali U. "Ne dairede, ne kapıda ne de para kasasında herhangi bir zorlama izi bulunamadı. Kasanın anahtarla açıldığı ortada. O anahtar da sadece bende ve eşimde durur. Bizden başka kimse kullanmaz. En son o gün kızıma vermiştim. 2 gün sonra da kasasın soyulduğunu fark ettim" diye konuştu.

HER 1 LİRASINDA ALIN TERİMİZ VAR

Soyulan kasada bütün aile fertlerinin parasının bulunduğunu belirten abla Seher S. "Kasa boşalmadan önce her gün eve gelen kız kardeşim, olaydan sonra bir daha gelmedi. O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı. Bunu bir yabancı yapsa yine bu kadar canımız yanmaz. Annem babam her gün ağlıyor, canları yanıyor. Benim çocuklarımın eğitim parasıydı onlar, babamın tedavi parasıydı onlar" ifadelerini kullandı.