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    • Yaşam
    • 12.12.2022 09:18
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    • 12.12.2022 09:44
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    Aile kasasından 2 milyonluk hırsızlık! Küstüğü baba evine döndü ortalık karıştı

    Hatay'da küstüğü ailesiyle barışmak için yıllar sonra babaevine dönen Rüya U.B'nin evin para kasasından 2 milyon lira çaldığı iddia edildi. Olayla ilgili konuşan baba "Kızımla 6 yıldır konuşmuyorduk. Birkaç hafta önce barışmaya geldi. Ailece tekrar kabul ettik. Barıştıktan sonra her gün evimize gelip gitmeye başladı. En son geldiğinde ben bahçede oturuyordum. Kahve yapmak için dairenin anahtarını istedi. Cebimdeki anahtarlığı çıkarıp uzattım. Dairenin anahtarı da evdeki para kasasının anahtarı da o anahtarlıktaydı. Yukarı çıktı, indikten sonra çok telaşlıydı. Kahveden sonra hemen gitti" dedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı 2 milyon liralık sır hırsızlığı aydınlatmak için soruşturma başlattı.

    Bir aileyi karıştıran hırsızlık

    Hatay Harbiye'de bir ailenin kasasından çalınan 2 milyon lira aileyi karıştırdı.

    29 yaşındaki Rüya U.B., eşi Yusuf B.'nin işyeri açması için yıllar önce ağabey ve kardeşlerinden yüklü miktarda borç para aldı.

    BORÇLARINI ÖDEMEYİNCE KÜSLÜK BAŞLADI
    Açtıkları işyeri iflas eden karı koca aldıkları parayı geri ödeyemeyince taraflar arasında küslük başladı.

    İki aile arasındaki 6 yıllık küslük, eşinden boşanan Rüya U.B.'nin barışmak için tekrar ailesinin kapısını çalmasıyla son buldu. Birkaç hafta önce ailesiyle barışan Rüya U.B., onlardan uzak geçirdiği yılların ardından her gün düzenli olarak babaevine gelip gitmeye başladı.

    Rüya U.B., 8 Kasım günü eski eşiyle beraber babası ve kardeşlerinin birlikte yaşadığı aile apartmanına gitti. Apartman bahçesindeki babasıyla buluşan Rüya U.B., kahve yapmak için evin anahtarını istedi. 63 yaşındaki kısmi felçli Ali U. cebindeki anahtarlığı çıkarıp kızına verdi.

    POŞETLERLE EVDEN AYRILDI
    Genç kadın aldığı anahtarlıkla birlikte babasının dairesine girdi. Anahtarlıkta evdeki para kasasının anahtarının da bulunduğunu fark eden Rüya U.B. iddiaya göre kasadaki paraları poşetlere doldurup eski eşiyle birlikte evden ayrıldı.

    2 gün sonra evdeki para kasasını açan Ali U. kasanın boşaltıldığını görünce şoka uğradı. Baba ve 6 evladı, evdeki parayı çaldığı iddiasıyla Rüya U.B. ve birlikte yaşadığı eski eşi Yusuf B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, para kasası üzerinde tespit edilen parmak izleri için kimlik eşleştirme yapılması istendi. 2 milyonluk sır hırsızlığı açığa kavuşturacak karar, buradan gelecek sonuçlarla belirlenecek.

        BABA KONUŞTU: ANAHTAR ONDAYDI
        Konuyla ilgili Sabah'a konuşan Ali U. "Kızımla 6 yıldır konuşmuyorduk. Birkaç hafta önce barışmaya geldi. Ailece tekrar kabul ettik. Barıştıktan sonra her gün evimize gelip gitmeye başladı. En son geldiğinde ben bahçede oturuyordum. Kahve yapmak için dairenin anahtarını istedi. Cebimdeki anahtarlığı çıkarıp uzattım. Dairenin anahtarı da evdeki para kasasının anahtarı da o anahtarlıktaydı. Yukarı çıktı, indikten sonra çok telaşlıydı. Kahveden sonra hemen gitti" dedi.

        KASADA ZORLAMA İZİ YOK
        Ali U. "Ne dairede, ne kapıda ne de para kasasında herhangi bir zorlama izi bulunamadı. Kasanın anahtarla açıldığı ortada. O anahtar da sadece bende ve eşimde durur. Bizden başka kimse kullanmaz. En son o gün kızıma vermiştim. 2 gün sonra da kasasın soyulduğunu fark ettim" diye konuştu.

        HER 1 LİRASINDA ALIN TERİMİZ VAR
        Soyulan kasada bütün aile fertlerinin parasının bulunduğunu belirten abla Seher S. "Kasa boşalmadan önce her gün eve gelen kız kardeşim, olaydan sonra bir daha gelmedi. O paranın her 1 lirasında hepimizin alın teri vardı. Bunu bir yabancı yapsa yine bu kadar canımız yanmaz. Annem babam her gün ağlıyor, canları yanıyor. Benim çocuklarımın eğitim parasıydı onlar, babamın tedavi parasıydı onlar" ifadelerini kullandı.

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        Haberler Yaşam Aile kasasından 2 milyonluk hırsızlık! Küstüğü baba evine döndü ortalık karıştı
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