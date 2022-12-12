Başakşehir'de kaza: Yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de iddiaya göre kasisten hızla geçen şoför kullandığı minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki kamyonete çarptı.

Kaza saat 12.45 sıralarında Başakşehir İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi Bedrettin Dalan Bulvarı'nda meydana geldi.

İddiaya göre kasisten hızla geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför kullandığı minibüsle, önündeki kamyonete çarptı.

MİNİBÜSTE SIKIŞTILAR

Kaza sonrası şoför ve kadın yolcu minibüsün içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin minibüs içinde sıkışan iki yaralıyı çıkarmasının ardından sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne götürüldü. Yolcu koltuğunda oturan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen minibüs çekici ile kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışması devam ediyor.