Manisa'da kahreden olay: Hamile teyzesini korumak isterken öldürüldü

Manisa'nın Soma ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, eşinden kaçarak ailesine sığınan teyzesini korumak isterken, eniştesi tarafından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen B.Y., kocası Ferdi Y. ile beraber yaşadığı evi terk ederek ailesinin evine döndü.

TEYZESİNİ KORUMAK İSTERKEN TÜFEKLE GÖĞSÜNDEN VURULDU

Aradan geçen iki günün sonrasında B.Y.'nin aile evine tüfekle gelen Ferdi Y. ile B.Y.'nin yeğeni Serhat Övek arasında arbede çıktı.



Fotoğraf: Serhat Övek

Eniştesi Ferdi Y.'nin eve girmesini engellemek isteyen Serhat Övek (16), Ferdi Y. tarafından göğsünden tüfekle vuruldu. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuk, olay yerinde hayatını kaybederken, Ferdi Y. ise kaçtı.



Fotoğraf: Ferdi Y.

ZANLI YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından zanlı yakalanırken, çalılara sakladığı tüfek de ele geçirildi. Karakola götürülen Ferdi Y.'nin ifadesinin alınmasına devam ediliyor.