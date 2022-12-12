Antalya'da sağanak! Evde mahsur kalan engelli kadını ve yaşlı anneyi polis kurtardı: "Gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım"

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yükselalan Mahallesi 485 Sokak üzerinde bir binanın bodrum katında yaşayan Yeter Gezer (49) şiddetli yağışlar sonrası su basan evinde annesiyle birlikte mahsur kaldı.
ENGELLİ KADINI VE YAŞLI ANNEYİ POLİS KURTARDI! VİDEO İZLE
Yürümekte zorluk çeken Yeter Gezer, su basan evinden çıkamayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yürümekte zorluk çeken kadını ve annesini tabanı suyla kaplı olan evde kanepenin üzerinde otururken buldu.
Engelli kadın ve yaşlı annesini evden çıkarmak isteyen polis, itfaiyenin gelmesini beklemeden "Abla üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımdı çıkartırım" dedi, ancak kadın kabul etmedi.