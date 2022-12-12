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Antalya'da sağanak! Evde mahsur kalan engelli kadını ve yaşlı anneyi polis kurtardı

Antalya'da sağanak! Evde mahsur kalan engelli kadını ve yaşlı anneyi polis kurtardı
12.12.2022 09:11

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Son dakika haberi! Antalya'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Evinde yemek hazırladığı esnada evini su basan ve evde mahsur kalan engelli kadın ve yaşlı anneyi polis kurtardı. Tabanı suyla dolu olan evde kanepede oturan engelli kadın ve annesini gören polis, "Abla, üşümenize gönlüm razı değil, gerekirse seni sırtımda taşır çıkartırım" dedi, ancak engelli kadın kabul etmedi. İtfaiyenin gelmesini beklemeyen polis, engelli kadın ve yaşlı annesine destek verip yürüterek evden çıkardı.

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