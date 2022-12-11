İstanbul'da akılalmaz kaza! 10 tonluk otobüsü iterek kurtardılar

Kağıthane'de arızalı otobüsünü tamir etmek için motor kısmına geçen şoför, park halindeyken kaymaya başlayan arkadaki otobüsle kendi otobüsü arasında kaldı. Sıkışan adamı onlarca vatandaş yaklaşık 10 tonluk otobüsü geriye iterek kurtarırken, akıl almaz o anlar kameralara yansıdı.
Olay, önceki hafta pazartesi günü saat 11.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde şoför Bekir Güder (34) arızalanan 34 GA 4872 plakalı İETT otobüsünü tamir etmek için arkada bulunan motor bölümüne geçti.
Kaputu açan Güder, kafasını içeriye sokarak tamirata başladı. O esnada park halindeki otobüsünden inen Yılmaz Gölge (48), 34 UZ 8405 plakalı İETT otobüsünün iddiaya göre imdat frenini çekmedi. Kısa bir süre sonra otobüsün birkaç metre kayması sonucu Güder, iki otobüs arasında kaldı. Sıkışan adamın feryadını duyan vatandaşlar, koşarak Güder'in yanına geldi. Onlarca vatandaş yaklaşık 10 ton ağırlığındaki otobüsü elleriyle geriye doğru ittirerek Güder'i bulunduğu yerden kurtardı. Otobüsün kaydığı ve vatandaşların otobüsü ittiği anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SÜRÜCÜ YARALANDI, OTOBÜSLERDE MADDİ HASAR OLUŞTU
Olayda yaralanan Bekir Güder için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Güder'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri de olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken, kayan otobüsün ön ve yan camlarının kırıldığı görüldü.