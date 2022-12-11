Dünya Kupası maçını izlemeye gittiği evde herkese mermi yağdırdı

Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki bir evde Furkan Gazi, bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçını izleyen arkadaşı Ercan Bayram'ın yanına geldi. Bir süre sonra oturduktan sonra Furkan Gazi ile Ercan Bayram arasında tartışma çıktı. Olay bir anda silahlı kavgaya döndü. Bunun üzerine aracına yönelerek tabancasını alan Furkan Gazi, Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ye birer el ateş etti. 3 kişi silahla vurup kanlar içinde bırakırken, Gazi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sırasında, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şans eseri bacağından yaralanan Deniz K, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İstanbul yolunda yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan Gazi'nin ifadesi şaşkınlık içinde bıraktı: Bana yüksek sesle 'Neden geldin?' diye sordu. Ben tepki gösterince o da karşılık verdi. Tabancamla ateş ettim."
AH BE YİĞİT!
Rize'de 9 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel'in üzerine geçen çarşamba Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi arkadaşlarının asıldığı kale direği devrildi. Kafatası ve çenesinde kırık oluşan talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yiğit, dün yaşam mücadelesini kaybetti.
YARDIM EDİN KATİLİ BULALIM!
ABD'nin Idaho eyaletinde geçen ay üniversite öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) evlerinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili çok az ayrıntı bilinirken polis, hala şüpheliyi ya da cinayet silahını bulamadı. Polis ekipleri, "Katili bulmak istiyoruz, yardım edin" dedi. Yetkililer, cinayetin işlendiği evin yakınında görülen beyaz bir otomobilin içindeki kişileri aradığını duyurdu.