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    Dünya Kupası maçını izlemeye gittiği evde herkese mermi yağdırdı

    Bursa’da Furkan Gazi, maç izlemek için gittiği evde arkadaşı Ercan Bayram’ın “Niye geldin?” sorusuna sinirlendi. Silahını çeken Gazi, arkadaşı ve iki kişiye mermi yağdırdı. Olayda iki kişi hayatını kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 11 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Niye geldin katliamı

    Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki bir evde Furkan Gazi, bahçesinde 2 arkadaşıyla birlikte Dünya Kupası maçını izleyen arkadaşı Ercan Bayram'ın yanına geldi. Bir süre sonra oturduktan sonra Furkan Gazi ile Ercan Bayram arasında tartışma çıktı. Olay bir anda silahlı kavgaya döndü. Bunun üzerine aracına yönelerek tabancasını alan Furkan Gazi, Ercan Bayram ve yanında oturan arkadaşları Ertan Şahbaz ve Deniz K.'ye birer el ateş etti. 3 kişi silahla vurup kanlar içinde bırakırken, Gazi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sırasında, Ercan Bayram ve Ertan Şahbaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şans eseri bacağından yaralanan Deniz K, yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İstanbul yolunda yakalanarak gözaltına alınarak emniyete götürülen Furkan Gazi'nin ifadesi şaşkınlık içinde bıraktı: Bana yüksek sesle 'Neden geldin?' diye sordu. Ben tepki gösterince o da karşılık verdi. Tabancamla ateş ettim."



    AH BE YİĞİT!
    Rize'de 9 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel'in üzerine geçen çarşamba Çaykur Rizespor Altyapı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi arkadaşlarının asıldığı kale direği devrildi. Kafatası ve çenesinde kırık oluşan talihsiz çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 gündür yoğun bakımda tedavi gören Yiğit, dün yaşam mücadelesini kaybetti.



    YARDIM EDİN KATİLİ BULALIM!
    ABD'nin Idaho eyaletinde geçen ay üniversite öğrencileri Ethan Chapin (20), Madison Mogen (21), Xana Kernodle (20) ve Kaylee Goncalves (21) evlerinde ölü bulundu. Cinayetle ilgili çok az ayrıntı bilinirken polis, hala şüpheliyi ya da cinayet silahını bulamadı. Polis ekipleri, "Katili bulmak istiyoruz, yardım edin" dedi. Yetkililer, cinayetin işlendiği evin yakınında görülen beyaz bir otomobilin içindeki kişileri aradığını duyurdu.



        66 MİLYON DEVRETTİ
        6         ve 5-1 bilen çıkmayınca 66 milyon 294 bin 319 lira devretti. 5 bilen 1 kişi, 760 bin 479 lira, 4 bilenler 2 bin 696 lira, 3 bilenler 161 lira, 2 bilenler ise 15 lira alacak.



        AİLE KAVGASI
        ABD'de Rothschild ailesinin yatırımlarından sorumlu Evelyn de Rothschild (91), 7 Kasım'da hayatını kaybetti. Rothschild geçen hafta Londra St. John's Wood'daki Liberal Yahudi Sinagogu'nda düzenlenen törenle defnedildi. Ailenin 4. Baronu Jacob Rothschild törene davet edilmedi. ABD eski Başkanı Bill Clinton, yaptığı konuşmada, "Rothschild ailesi, dünya için çok öneli. Ailenin barış içinde yaşaması dünya için daha da önemli" dedi. Bu sözler, büyük kavgayı kanıtlar nitelikteydi. Törene İngiltere Kralı 3. Charles da gelmedi.



        RÜŞVETİN KAİLİ
        Geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla tepki çeken Yunan asıllı AP Başkan Yardımcısı Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Belçika polisinin düzenlediği operasyonda AP'de Ortadoğu ile ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Kaili ile birlikte gözaltına alınanların sayısı, 5'e çıktı. Suçüstü yakalanan faillerin, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar'dan "ekonomik ve siyasi kararları ülke lehine çevirmek için yüklü miktarda rüşvet aldıkları" kesinlik kazandı.

        500 BİN EURO NAKİT
        Eva Kaili ve suç ortaklarının "önemli miktarda para ve pahalı hediyeler" aldıkları tespit edildi. 16 noktaya yapılan baskında, 500 bin euro nakit para, bilgisayar ve cep telefonları ele geçirildi.



            TATİL KÖTÜ BİTTİ
            Almanya, Dünya Kupası'na erken veda etti! Bayern Münih'in de kalecisi olan Manuel Neuer, tatil için kayağa gitti. Ancak kaza geçirdi! Bacağı kırılan 36 yaşındaki sporcunun sezonu kapattığı belirtildi. Başarılı file bekçisi, sosyal medyadan yayınladığı mesajda şunları söyledi: Ne diyebilirim ki... Yıl daha iyi bitebilirdi. Kafamı boşaltmak için gittiğim kayak tatilinde bacağımın alt kısmı kırıldı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Doktorlara teşekkür ederim. Sezonun benim için bu şekilde bitmesi çok üzücü.



            01 NUMARA!
            Almanya'nın dünyaca ünlü dergisi Focus, bu kez emeklileri ilgilendirecek bir haber geldi. En iyi emeklilik geçirilebilecek kentleri belirledi. Bosna Hersek'in Trebinje kenti ilk sırada yer alırken onu Kolombiya'nın Manizales, Hindistan'ın Mangaluru, Portekiz'in Coimbra ve Fas'ın Meknes şehri takip etti. Adana da altıncı sırada yer alarak iddiasını gösterdi. 2 milyon nüfuslu şehire, tarihi güzelliklerinin yanı sıra sağlık sistemi ve iklimiyle de övgüler dizildi.

            KUYUMCUYA CEZA YOK
            İstanbul'da çeyrek altın almak için işyerine gelen ve kredi kartının limitinin yetersiz olması nedeniyle kendisine saldıran kişiyi öldüren kuyumcunun dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Beraat eden kuyumcuya verilen hükümle ilgili Yargıtay, sanığın meşru savunmada sınırı heyecan, ve telaş nedeniyle aştığını belirterek ceza verilmesine hükmetti. Mevlüt HASGÜL

            BABA İSYAN
            Antalya Kepez'de alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' (8) ismindeki bebekleri, 1 Ocak 2014'te dünyaya geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede 13 günlükken kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Baba Yıldırım, özel hastaneyi ihmalle suçlayıp davalar açtı. Yıldırım, Anayasa Mahkemesine başvurdu. 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirten baba Ali İhsan Yıldırım, dün Attalos Heykeli önünde ilginç bir eyleme imza attı. Yıldırım, yanında getirdiği kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi koydu.

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            Haberler Yaşam Dünya Kupası maçını izlemeye gittiği evde herkese mermi yağdırdı
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