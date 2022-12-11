Dünya Kupası maçını izlemeye gittiği evde herkese mermi yağdırdı

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Almanya'nın dünyaca ünlü dergisi Focus, bu kez emeklileri ilgilendirecek bir haber geldi. En iyi emeklilik geçirilebilecek kentleri belirledi. Bosna Hersek'in Trebinje kenti ilk sırada yer alırken onu Kolombiya'nın Manizales, Hindistan'ın Mangaluru, Portekiz'in Coimbra ve Fas'ın Meknes şehri takip etti. Adana da altıncı sırada yer alarak iddiasını gösterdi. 2 milyon nüfuslu şehire, tarihi güzelliklerinin yanı sıra sağlık sistemi ve iklimiyle de övgüler dizildi.



KUYUMCUYA CEZA YOK

İstanbul'da çeyrek altın almak için işyerine gelen ve kredi kartının limitinin yetersiz olması nedeniyle kendisine saldıran kişiyi öldüren kuyumcunun dosyasıyla ilgili Yargıtay kararını verdi. Beraat eden kuyumcuya verilen hükümle ilgili Yargıtay, sanığın meşru savunmada sınırı heyecan, ve telaş nedeniyle aştığını belirterek ceza verilmesine hükmetti. Mevlüt HASGÜL



BABA İSYAN

Antalya Kepez'de alüminyum doğrama ustası Ali İhsan ile İlknur Yıldırım çiftinin 'Özge' (8) ismindeki bebekleri, 1 Ocak 2014'te dünyaya geldi. İddiaya göre; özel bir hastanede 13 günlükken kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybeden minik Özge, babasının evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle yürümeye başladı. Baba Yıldırım, özel hastaneyi ihmalle suçlayıp davalar açtı. Yıldırım, Anayasa Mahkemesine başvurdu. 8 yıldır hukuk savaşı verdiğini belirten baba Ali İhsan Yıldırım, dün Attalos Heykeli önünde ilginç bir eyleme imza attı. Yıldırım, yanında getirdiği kızının protez bacağının üzerine motorlu testereyi koydu.

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