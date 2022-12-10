İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Pullu'nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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