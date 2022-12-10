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    • Yaşam
    • 10.12.2022 22:23
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    • 10.12.2022 22:23
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    İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu

    Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 2 gündür kayıp olan 76 yaşındaki Mustafa Pullu cansız bedeni bir duvarın dibinde bulundu. Yaşlı adamın ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi.

    AJANSLAR
    İki gündür kayıptı! Acı haber geldi

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu.

    DUVAR DİBİNDE BULUNDU
    Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çetin Sokak üzerinde, bahçenin istinat duvarının dibinde bir şahsın hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekiplerinin çalışmalarının ardından, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

    KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
    Şahsın, yaklaşık 2 gün önce kaybolan ve ailesinin kendisinden haber alamadığı 76 yaşındaki Mustafa Pullu olduğu tespit edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından, yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Pullu'nun ölüm sebebinin yapılacak olan otopsiden sonra netleşeceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam İki gündür kayıptı, cansız bedeni duvar dibinde bulundu
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