Kız arkadaşını beyzbol sopası ile döverek yaralayan psikopata ödül gibi ceza

İzmir Karşıyaka'da Berk Öcalan (28), 1.5 yıl önce sosyal medya hesabında bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için kız arkadaşı Zeynep Çetinkaya'ya (26) beyzbol sopasıyla saldırdı. Bütün vücudu dayaktan moraran talihsiz kadın, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. 1 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Ardından denetimli olarak tahliye edildi. 2 ay sonra ise Berk Öcalan hakkında 'özel hayatının gizliliğini ihlal' ve 'şantaj' iddiasıyla suç duyurusu yapıldı. Savcı, iddianamede şüphelinin, Instagram'dan Çetinkaya'ya 'Gelmezsen ailene, mahallene, her yere. Yapmazsam adam değilim' diye mesaj atıp, elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit ettiğini anlattı. Telefonda bilirkişi tarafından yapılan incelemede, Çetinkaya'nın fotoğraflarının olduğu da iddianamede yer aldı. 6 yıla kadar hapsi talep edildi.