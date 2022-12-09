Meteoroloji Marmara'yı uyardı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya... Kuvvetli geliyor! Kar yağacak mı? HAVA DURUMU

Meteoroloj Genel Müdürlüğünden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.
MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgelerin batısında beklenen kuvvetli yağış ve tüm bölgede beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesinin önem arz edildiği vurgulandı.
ÇATI UÇMALARINA DİKKAT
Öte yandan kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve ya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi risklerin yaşanabileceği hatırlatıldı.
Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit de A Haber'e özel açıklamalar yaptı.
Macit de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirterek özellikle pazartesi ve salı günü yurt geneline yayılacağını açıkladı.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
Abdullah Macit hafta sonunda kar yağışı beklenmediğini belirterek hafta başından itibaren doğu bölgelerinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceğine dikkat çekti.
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