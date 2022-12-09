Meteoroloji Marmara'yı uyardı: İstanbul, Kocaeli, Sakarya... Kuvvetli geliyor! Kar yağacak mı? HAVA DURUMU

Meteoroloj Genel Müdürlüğünden şiddetli yağış ve fırtına uyarısı geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin hafta sonundan itibaren Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.

MARMARA İÇİN ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği ifade edilen açıklamada, yağışların, pazar günü Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde) yerel olarak kuvvetli sağanak şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedildi.