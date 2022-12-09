Çocuk sahibi olmak için 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi denedi! En sonunda mucize gerçekleşti

Senelerdir çocuk hasreti çeken çift, muradına erdi. Günün en güzel haberi Trabzon'dan geldi. Yücel-Semiha Eminoğlu çifti, 26 yıl önce evlendi. Hep çocuklarının olmasını istedi. Ancak çift doğal yollarla bebek sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi denedi. Tam 3 aşılama 7 de tüp bebek tedavisi denendi. Ancak hiçbiri olumlu sonuç vermedi. Tam 26 yıllık mücadelenin sonunda, belki de son kez denenen tedaviden güzel haber geldi. 42 yaşındaki Semiha Eminoğlu önceki gün hasretle beklediği evladını dünyaya getirdi. "Bu özlem 26 yıl sürdü. 26 yılın üzerine bebeğimize kavuştuk. İsmini Fatıma koyduk. Annelik duygusunu ilk kez yaşadım. Çok farklı bir duygu. Allah herkese nasip etsin" dedi. 48 yaşındaki baba Eminoğlu ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Üç aşılama, 7 tüp bebek tedavisi gördük. Bu sekizinci tüp bebek. Allah'a çok şükürler olsun. Hiç umutsuzluğa düşmedik.
GOOGLE'DA DOLAR ARADIK
2022'nin bitmesine sayılı günler kaldı! Dünyanın en popüler arama motoru Google da bu yıl internette en çok arananları açıkladı. Buna göre Türkiye'de bu yıl en çok Dolar / TL kuru, bayram tatili, ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) ve Bergen filmi arandı! Bunun yanı sıra Ukrayna ve TOKİ başvurusu da en çok arananlar arasında yer aldı. Icardi, Mertens, Joao Pedro, Dele Alli ve Maxi Gomez de en çok merak edilen futbolcular arasındaydı.
ACI TABLO
Bursa'da geçtiğimiz hafta bir eğitim uçağı yüksek gerilim hattına takıldıktan sonra yere çakıldı! Pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam, kurtarılamadı. Korkunç kazada yürek yakan bir detaya daha ulaşıldı! Buna göre Hakan Köksal'ın 3 ay önce ressam Hidayet Gültekin'e hayatını kaybeden annesi, babası, ağabeyi, yeğeni ile kendisinin yer aldığı aile tablosu sipariş ettiği ortaya çıktı. Ancak tablo bittikten 10 gün sonra Köksal da hayata gözlerini kapadı! Ressam Gültekin, "Ailenin yaşadığı aynı üzüntüyü yaşadım. Duygusallık ötesi bir durum" ifadesini kullandı.