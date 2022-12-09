Çocuk sahibi olmak için 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi denedi! En sonunda mucize gerçekleşti





23.8 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 23 milyon 841 bin lira devretti. 5 bilenler 58 bin 384'er, 4 bilenler 826'şar, 3 bilenler 41'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.



ZİRVENİN YENİ SAHİBİ

Tesla, SpaceX ve Twitter'ın patronu Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Forbes'ın listesinde ilk sıraya, Louis Vuitton'ın sahibi Bernard Arnault geçti.



D'EŞ'ŞET!

Kadına şiddet yine hortladı! İstanbul Tuzla'da Kübra K. (23) kendisini sürekli döven kocasına boşanma davası açtı. Ama Emre K, ayrılmaya yanaşmadı! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı! Yakalanınca da masum rolü yaptı: Seviyorum!



HELAL OLSUN!

Mersin'de Yasemin Birbudak, 'Tebessüm Gönüllüleri Grubu'nu kurdu. 10 yılda 10 bin çocuğun hayatına dokundu. Kimine kitap, kıyafet, oyuncak gönderirken kimine de psikolojik yardımda bulundu. Miniklerin "Melek ablası" oldu.



KANSERE SARIMSAK

Doğru beslenmek, kanser oluşumunu yüzde 30 azaltıyor. Özellikle sarımsağı çiğ yemek, ilaç etkisi gösteriyor.



'PARA'MPARÇA!

Dilan Çiçek Deniz, bir yıllık nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini bitirdi. Göktürk'teki kütük evde kalmaya devam etti. Ama iddiaya göre İzlandalı aşkı, 1 yıllık kirayı peşin verdi. Oyuncu da geri ödemek için 600 bin TL kredi çekti.

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