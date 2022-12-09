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    Çocuk sahibi olmak için 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi denedi! En sonunda mucize gerçekleşti

    Yücel-Semiha Eminoğlu, 26 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olmak için 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi denedi. Son uygulamada, bir mucize gerçekleşti. Kızları Fatıma dünyaya geldi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    ’Tüp’a tıp mucize

    Senelerdir çocuk hasreti çeken çift, muradına erdi. Günün en güzel haberi Trabzon'dan geldi. Yücel-Semiha Eminoğlu çifti, 26 yıl önce evlendi. Hep çocuklarının olmasını istedi. Ancak çift doğal yollarla bebek sahibi olamayınca tüp bebek tedavisi denedi. Tam 3 aşılama 7 de tüp bebek tedavisi denendi. Ancak hiçbiri olumlu sonuç vermedi. Tam 26 yıllık mücadelenin sonunda, belki de son kez denenen tedaviden güzel haber geldi. 42 yaşındaki Semiha Eminoğlu önceki gün hasretle beklediği evladını dünyaya getirdi. "Bu özlem 26 yıl sürdü. 26 yılın üzerine bebeğimize kavuştuk. İsmini Fatıma koyduk. Annelik duygusunu ilk kez yaşadım. Çok farklı bir duygu. Allah herkese nasip etsin" dedi. 48 yaşındaki baba Eminoğlu ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Üç aşılama, 7 tüp bebek tedavisi gördük. Bu sekizinci tüp bebek. Allah'a çok şükürler olsun. Hiç umutsuzluğa düşmedik.



    GOOGLE'DA DOLAR ARADIK
    2022'nin bitmesine sayılı günler kaldı! Dünyanın en popüler arama motoru Google da bu yıl internette en çok arananları açıkladı. Buna göre Türkiye'de bu yıl en çok Dolar / TL kuru, bayram tatili, ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) ve Bergen filmi arandı! Bunun yanı sıra Ukrayna ve TOKİ başvurusu da en çok arananlar arasında yer aldı. Icardi, Mertens, Joao Pedro, Dele Alli ve Maxi Gomez de en çok merak edilen futbolcular arasındaydı.



    ACI TABLO
    Bursa'da geçtiğimiz hafta bir eğitim uçağı yüksek gerilim hattına takıldıktan sonra yere çakıldı! Pilot Hakan Köksal ve güzellik uzmanı Burcu Sağlam, kurtarılamadı. Korkunç kazada yürek yakan bir detaya daha ulaşıldı! Buna göre Hakan Köksal'ın 3 ay önce ressam Hidayet Gültekin'e hayatını kaybeden annesi, babası, ağabeyi, yeğeni ile kendisinin yer aldığı aile tablosu sipariş ettiği ortaya çıktı. Ancak tablo bittikten 10 gün sonra Köksal da hayata gözlerini kapadı! Ressam Gültekin, "Ailenin yaşadığı aynı üzüntüyü yaşadım. Duygusallık ötesi bir durum" ifadesini kullandı.



        JET KARAR
        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddelerin savunma bütçesinin nihai metninden çıkarılması ile ilgili açıklama yaptı. ABD'nin, önemli NATO müttefiki Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu anlattı. "Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır. Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.



        SON PETRO
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Ukrayna'daki savaşının "uzun süreli bir süreç" olabileceğini anlattı. "Özel askeri operasyon" olarak nitelendirdiği Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ise savunarak kendini 1. Petro (Deli Petro) ile kıyasladı. "Yeni topraklar aldık. Bu Rusya için önemli bir sonuç. Azak Denizi bir Rus gölü haline geldi. I. Petro bile Azak Denizi'ne erişim için savaştı" ifadelerini kullandı.



        EYLEM ZAMANI
        ABD'nin en güçlü yayın organı New York Times'ta çalışanlar 24 saat işi bıraktı. Gazetenin yaklaşık 1100 çalışanı, sendikanın ücret ve yan haklarda şirketle uzlaşamaması nedeniyle dün çalışmadı. Ancak gazete, buna rağmen okurlarına ulaştı. Çünkü, gazetenin kesintisiz yayınlanması için, nöbetçi editörler ve muhabirler görev yaptı. Elon Musk da gazetecilerin grevini sosyal medyadan paylaştı.



            CİNAYETİN BELGESİ!
            İstanbul Esenyurt'ta Hilal Adıyaman (22), 10 ay önce sağ şakağından giren kurşunla hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi Musa Adıyaman, tutuklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Musa Adıyaman'ın 'Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle eşini intihara mecbur etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Hilal Adıyaman'ın ablası Aslı Yıldırım ise kardeşinin solak olduğunu belirtti. Yıldırım, "Kardeşim evliliğinin başından beri şiddet görüyordu, sanıktan korkuyordu. Olay günü sanık beni aradı. Kardeşime karşı küfürlü konuştu. Kız kardeşim bana bir şey demeye çalıştı, sanık da 'Sus seni öldürürüm' dedi. Sonra telefon kapandı" dedi. Sanık Musa Adıyaman ise "Hilal'in annesini aradığımda beni aldattığını söyledim. Hatta Hilal de annesine 'Şeytana uydum' dedi. Ben suçsuzum, mağdurum, eşimi kaybettim" diye konuştu.



            HEM SAVAŞTI HEM ŞİFA DAĞITTI
            Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pelin Avcu (37), 4 yıl önce kolon kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapiyle hastalığı yendi. Ancak 1 yıl önce yeniden nüksetti. Ameliyatla böbreğinin ve pankreasını bir kısmı alınan Avcu, son ana kadar çalışmaya ve hastalarına şifa dağıtmaya devam etti. Bir süre önce rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir çocuğu bulunan doktorun ölümü tıp camiasında üzüntüye yol açtı.



            23.8 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 23 milyon 841 bin lira devretti. 5 bilenler 58 bin 384'er, 4 bilenler 826'şar, 3 bilenler 41'er, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

            ZİRVENİN YENİ SAHİBİ
            Tesla, SpaceX ve Twitter'ın patronu Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti. Forbes'ın listesinde ilk sıraya, Louis Vuitton'ın sahibi Bernard Arnault geçti.

            D'EŞ'ŞET!
            Kadına şiddet yine hortladı! İstanbul Tuzla'da Kübra K. (23) kendisini sürekli döven kocasına boşanma davası açtı. Ama Emre K, ayrılmaya yanaşmadı! Eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı! Yakalanınca da masum rolü yaptı: Seviyorum!

            HELAL OLSUN!
            Mersin'de Yasemin Birbudak, 'Tebessüm Gönüllüleri Grubu'nu kurdu. 10 yılda 10 bin çocuğun hayatına dokundu. Kimine kitap, kıyafet, oyuncak gönderirken kimine de psikolojik yardımda bulundu. Miniklerin "Melek ablası" oldu.

            KANSERE SARIMSAK
            Doğru beslenmek, kanser oluşumunu yüzde 30 azaltıyor. Özellikle sarımsağı çiğ yemek, ilaç etkisi gösteriyor.

            'PARA'MPARÇA!
            Dilan Çiçek Deniz, bir yıllık nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini bitirdi. Göktürk'teki kütük evde kalmaya devam etti. Ama iddiaya göre İzlandalı aşkı, 1 yıllık kirayı peşin verdi. Oyuncu da geri ödemek için 600 bin TL kredi çekti.

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            Haberler Yaşam Çocuk sahibi olmak için 3 kez aşılama, 7 kez de tüp bebek tedavisi denedi! En sonunda mucize gerçekleşti
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