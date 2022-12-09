356 milyon liralık vurgun yapan Thodex CEO'su Faruk Özer'den pes dedirten kitapçık

Türkiye, tarihinin en büyük 'kripto' vurgunuyla sarsıldı! Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, 400 bin kullanıcıdan topladığı 356 milyon lirayla Arnavutluk'a kaçtı! Ağustos ayında yakalandı ve tutuklandı. Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Türkiye'ye iade edilmesi kararlaştırıldı. Ülkemizdeki soruşturmada hakkında 40 bin yıl hapis cezası istenen Özer'in dördüncü duruşmasının 16 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. Bunun üzerine avukatları düğmeye bastı. Özer'i aklamak için bir kitapçık hazırladı. İşte o kitapçıkta yargı sürecinin yanı sıra Özer'in basın önünde yargısız infaz edildiği yazıldı! Krito Faruk'un avukatı Sevgi Erarslan "Müvekkilimiz bir mektup yazdı, bunu duruşmaya gelenlere ilettik. Bir de belgesel yayınlayacağız Youtube kanalında. Göz ardı edilen, basının da bilmediği şeyleri kendimizce anlatmaya çalıştık. Biz biraz ses duyurmaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.



SUÇLU DEĞİL MAĞDURMUŞ

Thodex CEO'su Faruk Özer, mektubunda masum olduğunu iddia etti. Belirtildiği gibi suçlu olmadığını, 2 milyar dolarlık vurgun yapmasının imkansız olduğunu söyledi! Hatta sesini duyurmak için hazırladığı belgeseli YouTube'da yayınlayacağını dile getirdi.



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