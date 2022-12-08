Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların 'erkek' kavgası! İfade sonrası serbest kaldılar: Dövdü, üzgünüm

Erzurum'da, kendileri gibi ortaokul öğrencisi olan İrem D.'yi (12) döven ortaokul öğrencileri, pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
DAYAĞI YİYİP GİDECEKSİN
4 Aralık'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.
Çağla D., iddiaya göre, erkek arkadaş meselesinden İrem D.'yi hakaretlerde bulunarak dövdü.
İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip, eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam, şimdi öğrenmiş oldun, değil mi?" dedi.
Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek bağırdı. Erkek öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
AİLESİYLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Arkadaşları tarafından götürüldüğü atıl binada saçından tutulup, yerlerde sürüklenerek dövülen İrem D.'nin ailesi, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'ne giderek şikayetçi oldu.