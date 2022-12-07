Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 08.12.2022 06:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.12.2022 06:11
    ABONE OL

    Gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti

    Afyonkarahisar’da gece yarısı lastik değişimi yapılan tıra başka bir tır çarptı. Meydana gelen kazada lastiği patlayan tırın sürücüsü ve lastikçi olay yerinden yaşamını yitirdi. Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    Lastik tamiri sırasında feci kaza

    Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve tır sürücüsü hayatını kaybetti.

    TIRIN LASTİĞİ PATLADI
    Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.

    Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.

    OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
    Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar'ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

        Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        GÖZALTINA ALINDI
        Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’yü kollayan Almanya ’darbe’ ile karşı karşıya
        Haberler Yaşam Gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında 2 kişi hayatını kaybetti
            SON DAKİKA