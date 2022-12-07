Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 07.12.2022 09:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2022 10:16
    ABONE OL

    Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların 'erkek' kavgası: Tenhaya çekip dövdü

    Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların kavgası pes dedirtti. İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.'yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

    ’Erkek’ kavgası: Tenhaya çekip dövdü

    Erzurum'un Yakutiye ilçesinde İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.'yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü.

    KIZLARIN ERKEK KAVGASI
    Olay, 4 Aralık'ta Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.

    Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü.

    BURADA DAYAĞI YİYİP EVE GİDECEKSİN
    İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.

        Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.

        Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstiklal saldırısında flaş PKK/YPG itirafı
        Haberler Yaşam Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların 'erkek' kavgası: Tenhaya çekip dövdü
            SON DAKİKA