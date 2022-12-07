Erzurum'da ortaokul öğrencisi kızların 'erkek' kavgası: Tenhaya çekip dövdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.'yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada erkek arkadaş meselesi yüzünden dövdü.
KIZLARIN ERKEK KAVGASI
Olay, 4 Aralık'ta Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.
Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, dövdü.
BURADA DAYAĞI YİYİP EVE GİDECEKSİN
İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.