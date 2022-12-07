Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın eski sevgilisi şaşkınlığını anlattı: Stajı sırasında tek başına operasyonlara girdiğini anlatırdı





Çapa Tıp'taki mezuniyet törenine gittik. 'Sen Cerrahpaşa'da okuyorsun. Burada ne işimiz var?' deyince beni geçiştirdi. Eğlencede hiç arkadaşı olmadığını fark ettim. Kimse onunla konuşmuyordu. Ancak o herkesle fotoğraf çektirdi.



Nişan yapmak istedik. Hatta gün bile aldık. Ancak nişana 3-4 gün kala annesinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Erteledik.