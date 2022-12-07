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    Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın eski sevgilisi şaşkınlığını anlattı: Stajı sırasında tek başına operasyonlara girdiğini anlatırdı

    Ayşe Özkiraz, ‘Doktorum’ yalanını attı! Ailesini hatta nişan hazırlığı yaptığı eski sevgilisini bile kandırdı! Astsubay genç, şaşkınlığını şöyle anlattı: Cerrahpaşa’da ameliyat olmama yardım etti. Çapa’daki mezuniyete katıldı! Herkes ona ‘Hocam’ diyordu. Stajı sırasında tek başına operasyonlara girdiğini anlatırdı! İnanamıyorum!

    Kandiyoloji!

    Sahte doktor, yalanıyla tüm Türkiye'yi şoka uğrattı! Soruşturmadaki yeni detaylar şaşkınlık yarattı. Tekirdağ'da yaşayan Ayşe Özkiraz, daha 20 yaşındaydı. Ancak yaşından büyük işlere kalkıştı! Ailesini "Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım" diye kandırdı! Kısa süre önce de 'Pratisyen hekimim' diyerek Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde işe başladı! Yalanı ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında astsubay sevgilisi C.T.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Sahte doktorla nişanlanacaklarını söyleyen C.T.K., şu açıklamaları yaptı:



    Kulağımda iltihap vardı. Ayşe Cerrahpaşa'dan randevu alıp beni muayene ettireceğini söyledi. Hastaneye gittiğimde üzerinde doktor kıyafeti vardı. KBB uzmanına kendisini kadın doğum asistanı olarak tanıtınca şaşırdım!

    Cerrahpaşa'da ameliyat oldum. 15 gün hastanede yattım. Bu süreçte Ayşe hep yanımdaydı. Herkese kendisini doktor olarak tanıttı. Herkes de ona 'Hocam' diyordu.



    Çapa Tıp'taki mezuniyet törenine gittik. 'Sen Cerrahpaşa'da okuyorsun. Burada ne işimiz var?' deyince beni geçiştirdi. Eğlencede hiç arkadaşı olmadığını fark ettim. Kimse onunla konuşmuyordu. Ancak o herkesle fotoğraf çektirdi.

    Nişan yapmak istedik. Hatta gün bile aldık. Ancak nişana 3-4 gün kala annesinin kalp krizi geçirdiğini söyledi. Erteledik.



        Bana Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde staj yapacağını söyledi. Şaşırdım. Doktor M.K. ve sekreteri T.A. ile tanıştım. Bana sürekli ameliyatlardan fotoğraf atıyordu. Tek başına ameliyat yaptığını da söylemişti

        C.V. isimli birisi bana Instagram'dan mesaj attı. Ayşe'yle ilişki yaşadığını, aslında doktor olmadığını söyledi. Durumu Ayşe'ye anlattığımda kabul etti. Ben de tüm ilişkimi kestim.

        Daha sonra hastanede görevli sekreter T.A.'yı arayarak Ayşe'nin yalanlarını anlattım.

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        Haberler Yaşam Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın eski sevgilisi şaşkınlığını anlattı: Stajı sırasında tek başına operasyonlara girdiğini anlatırdı
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