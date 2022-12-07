Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rus oligarklar çalışanları ve korumalarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti

    Rus oligarklar, İstanbul’u tercih etti. Yalılara yerleşti. Hatta korumalarını ve hizmetçilerini de getirdi... İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 7 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    İstanbul’u seviyo’Rus’

    Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli ülkeler oligarklara yaptırım uygulamaya başladı. Bu yüzden çaresiz kalan işadamları, dümeni Türkiye'ye kırdı. Yatlarıyla birlikte İstanbul ve Antalya'ya giriş yaptı. Bu tercihi, New York Times ve Forbes gibi yayın organları haber olarak yayınladı: ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından kurtulmak isteyen 14 oligark İstanbul'u tercih etti. Bazıları yalı kiraladı, bazıları ise lüks otelleri tercih etti. İşlerini Türkiye'den yönetiyorlar. Türk ekonomisine de katkı sağlıyorlar...



    Roman Abramovich, Dmitry Kamenshchik, Vladimir Strzhalkovsky, Alexander Abramov gibi oligarklar, Türkiye'de yatırım planlıyor.



    KERÇ DENETİM
    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna istihbaratının 8 Ekim'deki sabotajı sonrası hasar alan Kerç Boğazı Köprüsü'nü denetledi. Ardından otomobille Kırım'a geçti. Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, tamir çalışmaları konusunda Putin'e bilgi verdi. Köprüde çekilen görüntüler de basına servis edildi.



        HİNDİSTAN'IN 'GURU'RU
        İngiltere Kralı lll. Charles, Londra'nın kuzeyindeki Luton'da yeni inşa edilen Hindistan Sih ibadethanesi Guru Nanak Gurdwara'yı ziyaret etti. Luton Sih Aşevi Standı'ndaki Dua Salonu'nda yere çömeldi. Üzerindeki giysileriyle dikkat çekti. Görenler, "Kral'a bak" dedi.



        TELETABİ
        Tokat'ta Samet Yıldız, sosyal medyada gördüğü 30 bin TL'lik telefon çekişine katıldı. İki gün sonra hesabına gönderilen kazandınız yalanına kandı! Başta gümrük vergisi ve IMEI numarası olmak üzere tam 77 bin TL'yi belirtilen hesaba yolladı! Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını anladı! Bu kez de parasını geri alabilmek için bir hackerla temas sağladı. Ona da 23 bin TL'sini kaptırdı! Toplamda 100 bin TL dolandırılan Yıldız, soluğu karakolda aldı! "5 bin 500 TL maaş alıyorum. 5 bini krediye gidiyor" diyerek ağladı.



        'TWO'SUNCUK
        Türkiye, yeni bir 'Tosuncuk' vurgunuyla sarsıldı! Samsun ve Konya'da yaşayan E.P ve E.P. isimli 2 erkek kardeş, 'yurt dışında borsada yazılım yapıyoruz ve kar payı veriyoruz' diyerek 25 kişiden 300 milyon lira topladı! Dolandırıldığını anlayan mağdurlar, soluğu savcılıkta aldı. Av. Berivan Yaralı, "Kardeşlerden birinin eşi banka görevlisi. Mağdurlara krediyi o vermiş! Şahıslar elde ettiği gelirle lüks araç almış. Bunu da sosyal medyada paylaşmış" açıklamasını yaptı.



            TEPETAKLAK
            Ankara'da 17 yaşındaki İ.G.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, bir hafta önce kaldırımda yürüyen emekli öğretmen Altun Tepe'ye (68) çarptı. Savrulan talihsiz kadın, 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarından yere çakıldı. Feci şekilde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan İ.G.Ö, tutuklandı. Altun Tepe'nin 46 yıllık eşi Hikmet Tepe, "Büyük bir acı. Sevgili eşimi, 46 yıllık eşimi kaybettim. Dünyamız karardı'' dedi.



            KATİL AYI!
            Kütahya merkeze bağlı Sekiören Köyü'nde yaşayan Emine Akçay (68), geçen hafta ölü bulundu. Cesedi parçalandığı belirlenen Akçay'ın ayı saldırısı sonucu öldüğü belirlendi. "Annem çöp konteynerini karıştıran, ayı gördüğünü söylemişti. Annemi o ayı parçaladı" diyen ve haklı çıkan oğlu Halil Akçay, "Aramızda bir katil ayı dolaşıyor. Başka kurbanlar vermeden yakalansın" dedi. Daha önce "Bölgede ayı popülasyonu yok" diyen emekli ormancı Mehmet Keman ise "Bölgede ayı yaşadığına dair son 25 yıldan beri hiçbir kayıt veya bulgu yok. Türkmen Dağından gelmiş olabilir" derken, yine "Bölgedeki dağlarda ayı yok" diyen Merkez Köy Muhtarları Başkanı bu kez, "Bu ayının peşinden başka ayıların da gelmesinden endişe ediyoruz" dedi. (İhsan TUNÇOĞLU)



            TENEFFÜSTE FACİA!
            Van Başkale'de lise 10. sınıf öğrencisi Hilal Rojda Demir (14), dün teneffüste, okulun koridorunda arkadaşlarıyla yürürken aniden fenalaştı. Yere yığıldı. Ambulansla ilçedeki hastaneye kalbi durmuş olarak kaldırıldı. Doktorlar, 40 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Tekrar hayata sarıldı. Ambulans helikopter çağırıldı. Hava ambulansı, Hilal Rojda'yı alıp, hastaneye ulaştırdı. Hastanede tedaviye alınan öğrenci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.



                'WHAT'MAN!
                İstanbul Eyüpsultan'da tramvay, önceki gün İETT otobüsüne çarptı. 33 kişi yaralandı. İddiaya göre kaza, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin denetiminde olan ve onarılmayan sinyalizasyon arızasından meydana geldi. Vatman Semi Özcan, tedavisinin ardından adliyeye getirildi. Özcan, "Hiçbir şey yememiştim. Açlıktan gözüm kararmış, bayılmış olabilirim. Kaç dakika baygın kaldığımı hatırlamıyorum" dedi.



                21 MİLYON DEVRETTİ
                6 bilen çıkmayınca 21 milyon 384 bin lira devretti. 5 bilenler 43 bin 790'ar lira, 4 bilenler 664'er lira, 3 bilenler 34'er lira, 2 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Asgari ücrette pazarlık zamanı
                Haberler Yaşam Rus oligarklar çalışanları ve korumalarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti
                    SON DAKİKA