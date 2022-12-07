Rus oligarklar çalışanları ve korumalarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti





TELETABİ

Tokat'ta Samet Yıldız, sosyal medyada gördüğü 30 bin TL'lik telefon çekişine katıldı. İki gün sonra hesabına gönderilen kazandınız yalanına kandı! Başta gümrük vergisi ve IMEI numarası olmak üzere tam 77 bin TL'yi belirtilen hesaba yolladı! Ancak kısa süre sonra dolandırıldığını anladı! Bu kez de parasını geri alabilmek için bir hackerla temas sağladı. Ona da 23 bin TL'sini kaptırdı! Toplamda 100 bin TL dolandırılan Yıldız, soluğu karakolda aldı! "5 bin 500 TL maaş alıyorum. 5 bini krediye gidiyor" diyerek ağladı.