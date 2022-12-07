Rus oligarklar çalışanları ve korumalarıyla birlikte İstanbul'a yerleşti

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle çeşitli ülkeler oligarklara yaptırım uygulamaya başladı. Bu yüzden çaresiz kalan işadamları, dümeni Türkiye'ye kırdı. Yatlarıyla birlikte İstanbul ve Antalya'ya giriş yaptı. Bu tercihi, New York Times ve Forbes gibi yayın organları haber olarak yayınladı: ABD ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarından kurtulmak isteyen 14 oligark İstanbul'u tercih etti. Bazıları yalı kiraladı, bazıları ise lüks otelleri tercih etti. İşlerini Türkiye'den yönetiyorlar. Türk ekonomisine de katkı sağlıyorlar...
Roman Abramovich, Dmitry Kamenshchik, Vladimir Strzhalkovsky, Alexander Abramov gibi oligarklar, Türkiye'de yatırım planlıyor.
KERÇ DENETİM
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna istihbaratının 8 Ekim'deki sabotajı sonrası hasar alan Kerç Boğazı Köprüsü'nü denetledi. Ardından otomobille Kırım'a geçti. Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, tamir çalışmaları konusunda Putin'e bilgi verdi. Köprüde çekilen görüntüler de basına servis edildi.