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    • Yaşam
    • 07.12.2022 16:33
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    • 07.12.2022 16:33
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    Freni boşalan kömür yüklü kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

    Gaziantep’te, freni boşalan kömür yüklü kamyonet, yolda yürüyen Suriye uyruklu 2 çocuğa, ardından da duvara çarptı. Kazada çocuklardan Abdulkerim Hac Hamod (10) öldü, amcasının oğlu Yusuf Hac Hamod (12) ile sürücü Ahmet Günsever (22) yaralandı.

    AJANSLAR
    Freni boşalan kamyonet çocuklara çarptı

    Gaziantep'te freni boşalan kamyonetin çarptığı 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.

    YOKUŞ AŞAĞI HIZLANDI
    Öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde Ahmet Günsever'in (22) kullandığı 27 LU 934 plakalı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod'a çarptı.

    Kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.

    1 ÇOCUK CAN VERDİ
    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abdulkerim Hac Hamod'un yaşamını yitirdiğini belirlendi.

        Yaralanan Yusuf Hac Hamod ile kamyonet sürücüsü Ahmet Günseven ise ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
        Acı haberi alıp kaza yerine gelen Abdulkerim Hac Hamod'un babası Hamod El Muhammed, gözyaşlarına boğuldu.
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            Haberler Yaşam Freni boşalan kömür yüklü kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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