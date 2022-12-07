Freni boşalan kömür yüklü kamyonet çocuklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te freni boşalan kamyonetin çarptığı 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı.
YOKUŞ AŞAĞI HIZLANDI
Öğle saatlerinde Yavuzlar Mahallesi'nde Ahmet Günsever'in (22) kullandığı 27 LU 934 plakalı kömür yüklü kamyonet, girdiği sokakta freninin boşalması sonucu hızla yokuş aşağı inerek park halindeki hafif ticari araca, ardından da yolda yürüyen Suriye uyruklu Abdulkerim Hac Hamod ile kuzeni Yusuf Hac Hamod'a çarptı.
Kamyonet bir evin duvarına çarparak durdu.
1 ÇOCUK CAN VERDİ
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.