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    • Yaşam
    • 07.12.2022 13:45
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    • 07.12.2022 13:45
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    5 polisi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi

    Mersin’in Tarsus ilçesinde, 46 yaşındaki eski özel güvenlik görevlisi evinin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Komşularının şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Uyarılara karşılık ateşe devam eden saldırgan, 5 polis memurunu yaraladı. Olay yerine sevk edilen yardımcı ekiplerle çatışmaya giren zanlı, ölü ele geçirildi.

    AJANSLAR
    5 polisi yaralayan zanlı öldürüldü

    Tarsus Yeni Mahalle 4010 sokakta, eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46) evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

    5 POLİSİ YARALADI
    Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi.

    ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
    Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.

    Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi.

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