5 polisi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi

Tarsus Yeni Mahalle 4010 sokakta, eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46) evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

5 POLİSİ YARALADI

Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi.