5 polisi yaralayan saldırgan ölü ele geçirildi

Tarsus Yeni Mahalle 4010 sokakta, eski özel güvenlik görevlisi Eray Arık (46) evin damından pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.
5 POLİSİ YARALADI
Vatandaşların şikayeti üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Zanlı Arık, gelen polislerin tüfeği bırakıp damdan inmesi uyarısına ateşle karşılık verip 5 polisin yaralanmasına neden oldu. Bunun üzerine mahalleye yardımcı ekipler de sevk edildi.
ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Zanlı, polisin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verince çatışma çıktı.
Yaralı polisler hastanelere kaldırılırken, zanlı ise ölü olarak ele geçirildi.