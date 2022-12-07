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    • Yaşam
    • 07.12.2022 18:54
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    • 07.12.2022 18:54
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    Son dakika... Konya'da feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberi: Konya'da 3 tırın karıştığı zincileme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. 2 tırın çarpışmanın etkisiyl şarampole yuvarlandığı feci kazada 2 kişi hayatını kaybdetti bir kişi de yaralandı.

    AJANSLAR
    Konya’da 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

    Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi.

    İlyas Tufan yönetimindeki 26 LA 787 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı TIR'la çarpıştı.

    İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki 61 K 10902 plakalı TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.

        Kazada hurdaya dönen araçların sürücüleri İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere ile yanında bulunan ve kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı. Diğer sürücü Hasan Çetin ise kazadan yara almadan kurtuldu.

        Araç içinde sıkışan İlyas Tufan ve İsmail Aylıdere'nin, yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı ise Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Son dakika... Konya'da feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var
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