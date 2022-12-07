Son dakika... Konya'da feci kaza! 3 tır birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 TIR'ın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Konya- Ereğli karayolu Hortu mevkisinde meydana geldi.
İlyas Tufan yönetimindeki 26 LA 787 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, İsmail Aylıdere'nin kullandığı 42 AHZ 422 plakalı TIR'la çarpıştı.
İki TIR da çarpışmasının şiddetiyle şarampole savrulurken, bu sırada Hasan Çetin yönetimindeki 61 K 10902 plakalı TIR da Aylıdere'nin kullandığı TIR'ın dorsesine çarptı.