Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı: Bodrum katında bulunan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Küçük Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti.