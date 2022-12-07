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    • Yaşam
    • 07.12.2022 08:47
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    • 07.12.2022 09:05
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    Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı: Bodrum katında bulunan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

    Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı. Yangında ölü veya yaralı olmazken binanın bodrum katında beslenen ve bulundukları alan kilitli olan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

    İHA
    Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı

    Yangın, saat 07.30 sıralarında Yavuz Sinan Mahallesi Küçük Pazar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 katlı ahşap binada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya kısa sürede müdahale etti.

    BODRUM KATTA BULUNAN İKİ KÖPEĞİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
    Yangın nedeniyle metruk binanın bitişiğinde bulunan 3 katlı başka bir binada bulunan vatandaşlar yaşadıkları panik üzerine kendilerini dışarı attı. Öte yandan bodrum katında vatandaşlar tarafından beslenen 2 köpeği ise itfaiye ekipleri kurtardı.

    Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölü ve yaralı bulunmazken 3 katlı ahşap bina küle döndü.
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        Haberler Yaşam Fatih’te 3 katlı ahşap metruk bina alev alev yandı: Bodrum katında bulunan 2 köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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