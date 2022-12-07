11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği ormanda jandarmaya yakalandı

Bursa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Mahallesi'nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası alan İ.K., kaçarak ormanlık alana saklandı. Zanlının yakalanması için ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu İ.K.'nin saklandığı yeri bularak kıskıvrak yakaladı.

Ekiplerce adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.