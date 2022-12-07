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    • Yaşam
    • 07.12.2022 08:43
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    • 07.12.2022 08:43
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    11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği ormanda jandarmaya yakalandı

    Bursa'da 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, saklandığı ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    AJANSLAR
    Saklandığı ormanda enselendi

    Bursa'da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
    Gemlik ilçesine bağlı Haydariye Mahallesi'nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası alan İ.K., kaçarak ormanlık alana saklandı. Zanlının yakalanması için ormanlık alanda arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu İ.K.'nin saklandığı yeri bularak kıskıvrak yakaladı.

    Ekiplerce adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gizlendiği ormanda jandarmaya yakalandı
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