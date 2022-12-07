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    • Yaşam
    • 07.12.2022 09:19
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    • 07.12.2022 09:19
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    Esenyurt'ta sokak ortasında kadına şiddet! Saniye saniye kaydedildi

    Son dakika haberi | İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadını tokatlayarak darbetti. Çevrede bulunan vatandaşlar o anları sadece izlemekle yetinirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Esenyurt’ta sokak ortasında kadına şiddet

    Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bir kadın, yanındaki erkeği göstererek "Telefonumu çaldı." diye bağırmaya başladı. Şahıs, bağıran kadının ağzını kapatarak susturmaya çalıştıktan sonra defalarca tokat atarak darp etti. Olaya tanık olan çevredeki vatandaşların tepki vermeyişi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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