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    • Yaşam
    • 07.12.2022 09:57
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    • 07.12.2022 10:18
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    5 kanser türünü yenip kazada ölen kadının ailesine ikinci şok

    İstanbul'da 5 farklı kanser türüyle mücadele eden Nuran Kavak, hastalığı ailesine duyduğu sevginin yardımıyla yendi. Ancak talihsiz kadın, sahil yolunda yarışan magandaların çarpması nedeniyle trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Nuran Kavak 'asli kusurlu' sayılırken, çarpan sürücü Kenan Ö. asli değil tali kusurlu belirtilerek 15 yıla kadar hapsi istendi. Özkartal'ı sıkıştırdığı belirtilen diğer sürücü hakkında ise takipsizlik karar verildi. Talihsiz kadının eşi kararlara isyan etti.

    Magandalar canından etti! Ailesine ikinci şok

    İstanbul'da yakalandığı 5 farklı kanser türünü ailesine duyduğu sevgiyle yenen ancak sahil yolunda yarışan trafik magandalarının çarpması sonucu hayatını kaybeden Nuran Kavak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.

    5 FARKLI KANSERİ YENDİ
    Nuran Kavak'ın hikayesi tüm 'olmazlara inat' yaşayan insanlara örnek olacak cinstendi. Ev hanımı Nuran Kavak (45), 1998 yılında ayakkabı imalatçısı Necmi Kavak ile evlendi. Çiftin Eda ve Eray adında 2 çocuğu oldu. Mutluklarına Nuran Kavak'ın 8 yıl sonra yakalandığı göğüs kanseri gölge düşürdü.

    Azmiyle herkese ilham olan Kavak, ailesinden aldığı güçle sinsi hastalığı 10 yılda yendi. 4 yıl sonra yakalandığı akciğer, akciğer zarı, kemik ve omurilik kanseri de ailesine duyduğu sevginin karşısında duramadı. Sevgiyle kötü günleri alt etti. Mayıs ayında yepyeni bir hayata "merhaba" dedi.

    KALDIRIMA BİRKAÇ ADIM KALA
    Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 22 Haziran günü Kadıköy'de Kavak ailesinin yazını kışa çevirdi.

    Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Ardından Suadiye sahiline gitti. Aracı park ettikleri yer, kazalarla gündeme gelen ve yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu.

    Yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi.

    Eve dönmeye karar verdiklerinde çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.

    SERBEST BIRAKMA KARARI
    İddiaya göre hızlı bir şekilde seyreden Barış A.'nın kullandığı otomobil, Kenan Ö. idaresindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Ö.'nün aracı Kavak çiftine çarptı. Nuran Kavak oracıkta yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi ise 3 hafta boyunca yoğun bakımda, tıpkı eşinin yıllarca yaptığı gibi hayat mücadelesi verdi. Taburcu olana kadar da hayat arkadaşının vefat ettiğini öğrenemedi. Dahası cinayet gibi kazada iki sürücü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        SÜRÜCÜYE TAKİPSİZLİK
        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. İddianamede, Kenan Ö.'nün gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek Kavak çiftine çarptığı ancak asli değil de tali kusurlu olduğu kaydedildi. Ö.'nün "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

        Ö.'yü aracıyla sıkıştırdığı belirtilen diğer sürücü hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Nuran Kavak ise bilirkişi raporunda, yayalara ait yoldan gitmediği gerekçe gösterilerek asli kusurlu sayıldı.

        "BU BİR CİNAYETE SEBEPTİR"
        Necmi Kavak, "Bilirkişi raporu bizi çok şaşırttı. Tanıklar iki sürücünün yarış yaptığını söylüyor ama dikkate bile alınmamış. Takipsizlik kararı verilen sürücünün 4 ayrı trafik suçuna ilişkin kaydı olduğunu öğrenmiştik. Beşincisi de biz olduk ve bu bir cinayet oldu.

        Çarpan kişiye ise 'taksirle ölümüne ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan dava açılmış. Böyle açılmış olsa da bu bir cinayete sebebiyettir. Ayrıca kazanın olduğu yerde yola çıkışı engelleyecek, yayaların geçmemesi için bir önlem yok. Neden eşime asli kusur verildi? 5 yaşındaki çocuk yola atlamış olsa ne olacaktı? Eşim 17 yıl boyunca kanserle mücadele etti ama iki trafik magandası canını aldı" diye konuştu.

        Avukat Kardelen Tatlı, "Takipsizliğe itirazımızı yaptık. Bizler de üzgünüz. Her türlü hukuki mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Sürecin her türlü yasal yoldan takipçisi olacağız" dedi.

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