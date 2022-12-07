5 kanser türünü yenip kazada ölen kadının ailesine ikinci şok

İstanbul'da yakalandığı 5 farklı kanser türünü ailesine duyduğu sevgiyle yenen ancak sahil yolunda yarışan trafik magandalarının çarpması sonucu hayatını kaybeden Nuran Kavak'ın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
5 FARKLI KANSERİ YENDİ
Nuran Kavak'ın hikayesi tüm 'olmazlara inat' yaşayan insanlara örnek olacak cinstendi. Ev hanımı Nuran Kavak (45), 1998 yılında ayakkabı imalatçısı Necmi Kavak ile evlendi. Çiftin Eda ve Eray adında 2 çocuğu oldu. Mutluklarına Nuran Kavak'ın 8 yıl sonra yakalandığı göğüs kanseri gölge düşürdü.
Azmiyle herkese ilham olan Kavak, ailesinden aldığı güçle sinsi hastalığı 10 yılda yendi. 4 yıl sonra yakalandığı akciğer, akciğer zarı, kemik ve omurilik kanseri de ailesine duyduğu sevginin karşısında duramadı. Sevgiyle kötü günleri alt etti. Mayıs ayında yepyeni bir hayata "merhaba" dedi.
KALDIRIMA BİRKAÇ ADIM KALA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 22 Haziran günü Kadıköy'de Kavak ailesinin yazını kışa çevirdi.
Kızları Eda'nın üniversite eğitimi için iki yıl önce Ataşehir'e taşınan Kavak ailesi, kazadan saatler önce Nuran Kavak'ın isteği üzerine bir restoranda hep birlikte akşam yemeği yedi. Ardından Suadiye sahiline gitti. Aracı park ettikleri yer, kazalarla gündeme gelen ve yarışların yapıldığı bir bölge olarak biliniyordu.
Yürümeye başladıktan sadece 10 dakika sonra Nuran Kavak, yaşanacakları hissedercesine eşine döndü ve "İçim daralıyor. Eve dönelim mi" dedi.
Eve dönmeye karar verdiklerinde çocukları yolun karşısına geçti, arkalarından gelen Nuran ile Necmi Kavak kaldırıma birkaç adım kala cinayet gibi bir kazanın ortasında kaldı.
SERBEST BIRAKMA KARARI
İddiaya göre hızlı bir şekilde seyreden Barış A.'nın kullandığı otomobil, Kenan Ö. idaresindeki aracı sıkıştırdı. Kontrolden çıkan Ö.'nün aracı Kavak çiftine çarptı. Nuran Kavak oracıkta yaşamını yitirirken, ağır yaralanan eşi ise 3 hafta boyunca yoğun bakımda, tıpkı eşinin yıllarca yaptığı gibi hayat mücadelesi verdi. Taburcu olana kadar da hayat arkadaşının vefat ettiğini öğrenemedi. Dahası cinayet gibi kazada iki sürücü de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.