5 kanser türünü yenip kazada ölen kadının ailesine ikinci şok

Ö.'yü aracıyla sıkıştırdığı belirtilen diğer sürücü hakkında ise takipsizlik kararı verildi. Nuran Kavak ise bilirkişi raporunda, yayalara ait yoldan gitmediği gerekçe gösterilerek asli kusurlu sayıldı.

"BU BİR CİNAYETE SEBEPTİR"

Necmi Kavak, "Bilirkişi raporu bizi çok şaşırttı. Tanıklar iki sürücünün yarış yaptığını söylüyor ama dikkate bile alınmamış. Takipsizlik kararı verilen sürücünün 4 ayrı trafik suçuna ilişkin kaydı olduğunu öğrenmiştik. Beşincisi de biz olduk ve bu bir cinayet oldu.

Çarpan kişiye ise 'taksirle ölümüne ve yaralamaya sebebiyet verme' suçundan dava açılmış. Böyle açılmış olsa da bu bir cinayete sebebiyettir. Ayrıca kazanın olduğu yerde yola çıkışı engelleyecek, yayaların geçmemesi için bir önlem yok. Neden eşime asli kusur verildi? 5 yaşındaki çocuk yola atlamış olsa ne olacaktı? Eşim 17 yıl boyunca kanserle mücadele etti ama iki trafik magandası canını aldı" diye konuştu.