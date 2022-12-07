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    Elif Emeksiz yamaçtan düşerek hayatını kaybetti! Acılı baba kızının hayat dolu olduğunu belirterek 'İntihar olamaz' dedi

    Elif Emeksiz, yamaçtan düşerek can verdi. 18 yıl önce kazada ölen kardeşi Ebru’nun mezarının üstüne defnedildi. Acılı baba, “Kızım intihar etmiş olamaz. Birisi itti mi yoksa attı mı bulunsun” dedi.

    İntihar olamaz!

    Antalya Alanya'da 32 yaşındaki Elif Emeksiz, 3 gün önce Alanya Kalesi yamacına doğru yürüyüşe çıktı. Ancak birden bire kayıplara karıştı. Çevrede gezen bir Rus vatandaşı, cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini bölgeye çağırdı. Ekipler, Emeksiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. 50 metre yükseklikten düştüğünü tespit etti. 18 yıl önce de 8 yaşındaki kız kardeşi Ebru'nun trafik kazasında can verdiği anlaşıldı.

    2 kızının acısını yaşayan baba İbrahim Emeksiz (57) gözyaşlarına boğuldu. Otobüs şoförlüğü yapan Emeksiz, iki kızını da aynı mezarda üst üste toprağa verdi. Kızının hayat dolu biri olduğunu intihar veya düşmesinin söz konusu olmadığını söyledi. "Kızım nasıl öldü bilmiyorum" diyen acılı baba, "Düşme dediler ancak ben inanmıyorum. Devletimiz araştırsın. Birisi itti mi yoksa attı mı bulunsun. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.



    Gözyaşlarına boğulan acılı baba İbrahim Emeksiz, kızı Elif'i kara toprağa verdi.



    Elif Emeksiz'den geriye kardeşi Ebru Emeksiz'le (solda) birlikte olduğu yıllar önce çekilmiş bu fotoğraf kaldı. Kardeşleri ölüm bile ayıramadı.

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    Haberler Yaşam Elif Emeksiz yamaçtan düşerek hayatını kaybetti! Acılı baba kızının hayat dolu olduğunu belirterek 'İntihar olamaz' dedi
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