Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Afrika Evi programına katıldı

Emine Erdoğan, Dünya Gönüllülük Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Afrika Evi programında, Afrika ülkelerinin Ankara Büyükelçileri, eşleri ve Afrika Kültür Evi üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada yeryüzünün, iyiliğin, barışın ve adaletin merkezi olmasının insanlığın ezelden beri en büyük ideali olduğunu belirten Emine Erdoğan, el ele, gönül gönüle verildiğinde bu idealin gerçeğe dönüşmesinin çok uzak bir ihtimal olmadığını söyledi.
Bugün tarihe hangi ayak izleri bırakılıyorsa geleceğin de öyle şekilleneceğini anlatan Emine Erdoğan, "Çünkü ahlaki değerlerimiz, ailemizde, toplumumuzda ve devlet geleneğimizde gördüklerimizle oluşur. Eylemlerimiz de bu değerlerden doğar. Eğer biz, ete kemiğe bürünmüş iyilik örneklerini çoğaltırsak, hem dünyamız hem de geleceğimiz güzelleşir. Bu anlamda Türkiye'nin Afrika açılımıyla dünya tarihinde yepyeni bir sayfa açtığına inanıyorum" diye konuştu.
"TÜRKİYE, AFRİKA'NIN SESİ OLMUŞTUR"
Afrika Kıtası'nın insanlık tarihinin en zorlu sınavlarını vermek zorunda kaldığına işaret eden Emine Erdoğan, Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu dostluğun da bu tarihsel sürece bambaşka bir bakış açısı kazandırdığını anlattı. Türkiye'nin dış politikasının odağında en başta 'insan sevgisi' olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şöyle konuştu: