Tülay Güçevin'in yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Önce dövüldüğü sonra arabayla ezildiği belirlendi

Olay, dün sabaha karşı Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.
OTELİ YAKTI
Bursa'da, bir süre önce tanıştığı kızla görüşmek isteyen R. Ç., kaldığı otele gitti. Otel çalışanları ise genç kızın, bir gün önce ayrıldığını söyledi. Ancak, çalışanların kızı gizlediğini düşünen R.Ç. biraz dolaştıktan sonra geri dönüp, elindeki bir cismi yakarak otelin giriş bölümüne attı. Daha sonra otelin karşısındaki bir panoya, "Sıkıntı sandığınızdan büyük, yok mu beni bu cehennemden kurtaracak biri" diye yazıp kaçtı. Dumanları gören müşteriler kaçışırken, yangın itfaiye ve otel çalışanları tarafından söndürüldü. R.Ç'nin oteli ateşe verip kaçtığı anlar kameralar tarafından kayda alındı. (Muharrem DOĞANTEZ)
ARKADAŞ İNFAZI
Karaman'da yaşayan Aziz Savran, parkta buluştuğu Ali Atakan Yıldız'ı (20) tabancayla göğsünden vurup ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Savran polis ekiplerince kısa süre sonra yakalandı. Savran tek olayının bu olmadığını, 2 arkadaşını daha öldürdüğünü itiraf etti. Savran'ın gösterdiği yere giden polis, Aydın Çaltı (35) ve Veli Ulushan'ın (36) cesetleri ile karşılaştı.