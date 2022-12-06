Tülay Güçevin'in yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Önce dövüldüğü sonra arabayla ezildiği belirlendi





GİZEM BİTTİ

Yaklaşık 50 yıl önce kurulan Trilateral Commission (Üçlü Komisyon), geçen bu sürede dünyayı yönetmede bir güç olarak büyük rol aldı. Ancak hiçbir toplantıları, açık açık yapılmadı. Yıllar sonra ilk kez geçen ay Tokyo'da bir araya geldiklerinde gazeteciler çağırıldı. Toplantı görüntüleri paylaşıldı. Çin, Hindistan ve yeni küresel düzeni tartıştıkları açıklandı. Komisyon üyesi James Kondo da masada konuşulanları anlattı: Yeni bir dünya kuruluyor. Burada Çin'i yok saymak başta ABD için iyi olmaz. Üçlü Komisyon olarak, Asya'nın ABD ve Avrupa ile eşit düzeyde olduğunu kabul ediyoruz. Rockefeller ailesi, her zaman Asya ile daha güçlü ilişkiler kurmaya çalıştı. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in Çin'e yönelik tutumların çok benzer. Çin konusunda, her ülkenin kendi ulusal çıkarlarına dayalı olarak daha incelikli yaklaşımları var...