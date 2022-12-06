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    Tülay Güçevin'in yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Önce dövüldüğü sonra arabayla ezildiği belirlendi

    Ankara Polotlı’da Tülay Güçevin’in yol kenarında cansız bedeni bulundu. Güçevin’in ilçedeki bir otel sahibinin oğlu tarafından dövüldüğü, sonra otomobille ezildiği ortaya çıktı. İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 6 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    Önce dövdüler sonra ezdiler

    Olay, dün sabaha karşı Şeyhali Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması kapsamında, ilçede otel sahibinin oğlu C.S.D. (32) ile S.M.S. (28) gözaltına alındı. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulundu. Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.



    OTELİ YAKTI
    Bursa'da, bir süre önce tanıştığı kızla görüşmek isteyen R. Ç., kaldığı otele gitti. Otel çalışanları ise genç kızın, bir gün önce ayrıldığını söyledi. Ancak, çalışanların kızı gizlediğini düşünen R.Ç. biraz dolaştıktan sonra geri dönüp, elindeki bir cismi yakarak otelin giriş bölümüne attı. Daha sonra otelin karşısındaki bir panoya, "Sıkıntı sandığınızdan büyük, yok mu beni bu cehennemden kurtaracak biri" diye yazıp kaçtı. Dumanları gören müşteriler kaçışırken, yangın itfaiye ve otel çalışanları tarafından söndürüldü. R.Ç'nin oteli ateşe verip kaçtığı anlar kameralar tarafından kayda alındı. (Muharrem DOĞANTEZ)



    ARKADAŞ İNFAZI
    Karaman'da yaşayan Aziz Savran, parkta buluştuğu Ali Atakan Yıldız'ı (20) tabancayla göğsünden vurup ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Savran polis ekiplerince kısa süre sonra yakalandı. Savran tek olayının bu olmadığını, 2 arkadaşını daha öldürdüğünü itiraf etti. Savran'ın gösterdiği yere giden polis, Aydın Çaltı (35) ve Veli Ulushan'ın (36) cesetleri ile karşılaştı.



        YASAK AŞK DEHŞETİ: 3 ÖLÜ
        Hakkari'nın Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç., iddiaya göre yasak aşk yaşayan eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin olay yerinde can verdiği belirlendi. Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı.



        198 GÜN SAVAŞTI
        Maganda kurşunu bu kez Çorum'da can aldı. Ailesiyle düğüne giden Berke Düzgün'ün (6), başına yorgun mermi isabet etti. Berke'nin başındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Bilinci kapalı bir şekilde tedavisine devam edilen Berke, 198 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay yerindeki 5 bin 482 boş kovan incelenerek zanlı yakalandı.



        NE 'KATAR' KORKUNÇ
        İngiliz futbolcu Raheem Sterling Katar'daki Dünya Kupası'nda mücadele ederken gelen haberle şoka girdi! Çünkü dün silahlı 3 hırsız, 6 milyon sterlin değerindeki evine girdi. 300 bin sterlin değerindeki saatleri çalıp gitti! Büyük korku yaşayan Sterling, hemen Katar'dan ayrılarak sevgilisi Paige Milian ve 3 çocuğunun yanına Londra'ya gitti. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



            GİZEM BİTTİ
            Yaklaşık 50 yıl önce kurulan Trilateral Commission (Üçlü Komisyon), geçen bu sürede dünyayı yönetmede bir güç olarak büyük rol aldı. Ancak hiçbir toplantıları, açık açık yapılmadı. Yıllar sonra ilk kez geçen ay Tokyo'da bir araya geldiklerinde gazeteciler çağırıldı. Toplantı görüntüleri paylaşıldı. Çin, Hindistan ve yeni küresel düzeni tartıştıkları açıklandı. Komisyon üyesi James Kondo da masada konuşulanları anlattı: Yeni bir dünya kuruluyor. Burada Çin'i yok saymak başta ABD için iyi olmaz. Üçlü Komisyon olarak, Asya'nın ABD ve Avrupa ile eşit düzeyde olduğunu kabul ediyoruz. Rockefeller ailesi, her zaman Asya ile daha güçlü ilişkiler kurmaya çalıştı. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler'in Çin'e yönelik tutumların çok benzer. Çin konusunda, her ülkenin kendi ulusal çıkarlarına dayalı olarak daha incelikli yaklaşımları var...



            Üçlü Komisyon, Çin, Hindistan ve yeni küresel düzeni ele aldı. 1973'te David Rockefeller tarafından kurulan komisyon, Japon, Avrupalı ve Kuzey Amerikalı elitlerden oluşuyor.



            PARAMPARÇA
            ABD'de başta New York Times olmak üzere çok sayıda yayın organı, yeni bir çöküşün startını manşetlerine taşıdı. Dünyada dönen nakit 100 trilyon dolar varken, bankaların türevlerle 2 katrilyon dolarlık bir riskle karşı karşıya olduğu anlatıldı. Buna göre JP Morgan 57 trilyon dolarlık bir yükün altında bocaladı. Goldman Sachs'ın riski 49 trilyon doları, Citibank'ın ise 45 trilyon doları aştı. Bank of America 22 trilyon dolar, Wells Fargo da yaklaşık 12 trilyon dolarlık çılgın riskle karşı karşıya kaldı. Tüm bu değerlendirmelerin ışığında konuşan uzmanlar, 100 yıllık sistemin artık çökmek üzere olduğu iddiasını ortaya attı.



                KALLEŞ TUZAK
                Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe- Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Duman'ın şehadet haberi kahramanın Ceyhan ilçesinde oturan Aysel-Ali Duman çifti ile Çukurova ilçesinde oturan eşi Beyhan Duman'a askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin evi ve baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için Mehmet Duman'ın evine ve baba evine akın etti.



                ACININ BABASI
                Antalya'da Elif Emeksiz, kayboldu. Uçurumda cansız bedeni bulundu. Baba İbrahim Emeksiz'in acısı ise herkesi gözyaşına boğdu:



                Diğer kızım Ebru da 18 yıl önce kazada öldü. Ben daha onun yasını tutuyorken, Elif'i de kaybettim. Şimdi nasıl dayanacağım!

                    SİLAH PATLADI!
                    Silah satışları, son 7 yıldır üst üste arttı. İlk 100 şirketin 2021 satışları, 592 milyar dolara çıktı. Bunun 450 milyar doları, ABD'li firmalara ait...



                    63 MİLYON DEVRETTİ
                    6+Joker bilen çıkmayınca 63 milyon 99 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 175 bin 9'ar, 4 bilenler 2 bin 117'şer, 3 bilenler 158'er, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                    583 BİN TL DEVRETTİ
                    10 bilen çıkmayınca 583 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 613'er, 8 bilenler 260'ar, 7 bilenler 48'er, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

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                    Haberler Yaşam Tülay Güçevin'in yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Önce dövüldüğü sonra arabayla ezildiği belirlendi
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