Belçikalı profesör Carolina Berrocal 7.5 milyonunu sanal aşkına kaptırdı!



İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti. Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı attı. Kısa süre sonra nakliye için 5 bin dolar, başka bir gün "Otelde mahsur kaldım" diyerek 8 bin 500 dolar istedi.