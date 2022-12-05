Ablasını pompalı tüfekle öldüren Yekta Hezer'in sözleri kan dondurdu: Tüm ailemi öldürecektim!





'PSİKİYATRİYE GÖZÜK'

Yekta Hezer, pişman olmadığını belirtti. "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi. Adliyeye sevk edilen Hezer, tutuklandı.