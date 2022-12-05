Ablasını pompalı tüfekle öldüren Yekta Hezer'in sözleri kan dondurdu: Tüm ailemi öldürecektim!

Tüyler ürperten olay önceki gün Şanlıurfa'da meydana geldi. Marmara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yekta Hezer (24), yolda yürüyen ablası İnşaat Mühendisi Bahar Hezer'e (26) pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Özel bir firmada çalışan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı. O esnada olay yerinde olan bir polis memuru, dakikalarca kıza kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçmaya çalışan kardeşi ise yakalanarak gözaltına alındı. Hezer'in cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Tabutuna gelin duvağı konulan genç kadının cenazesi, namazın ardından toprağa verildi.
'PSİKİYATRİYE GÖZÜK'
Yekta Hezer, pişman olmadığını belirtti. "Bahar, beni deli olarak görüyordu. Sürekli bana 'Senin 46 raporun var. Git, psikiyatri doktoruna gözük. Sen delisin' diyordu. Tanrı'ya güveniyorum. İyi ki onu öldürdüm. Polis beni yakalamasaydı ailemin diğer fertlerini de öldürecektim" dedi. Adliyeye sevk edilen Hezer, tutuklandı.