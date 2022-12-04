



Dündar, yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Babam Hacı Hüseyin Dündar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip Yunanistan'ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde defnedilecektir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Mustafa Dündar'ın cenazeye katılmak üzere Yunanistan'a gittiği öğrenildi.

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