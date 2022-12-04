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    • Yaşam
    • 05.12.2022 03:05
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    • 05.12.2022 03:05
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    Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın babası hayatını kaybetti

    Bursa’nın Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın babası yaşlılığa dayalı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Dündar, acılı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın acı günü

    Bursa'nın Osmangazi İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın 82 yaşındaki babası Hacı Hüseyin Dündar, Yunanistan'ın Gümülcine şehrindeki evinde yaşlılığa dayalı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Dündar, acılı haberi sosyal medyada babasıyla çektirdiği fotoğrafı paylaşarak duyurdu.



    Dündar, yaptığı paylaşımda, "İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Babam Hacı Hüseyin Dündar Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim mekanını cennet eylesin. Cenazesi yarın (Pazartesi) öğle namazına müteakip Yunanistan'ın Gümülcine Dündarlı Köyü'nde defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Mustafa Dündar'ın cenazeye katılmak üzere Yunanistan'a gittiği öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın babası hayatını kaybetti
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