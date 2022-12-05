85 yaşındaki Kadir Özdemir, olay yerine 3.5 dakikada giden 112 ekibinin müdahalesiyle hayata tutundu: Allah razı olsun

Yaşlı adam, hayatını kurtaran sağlık ekibini evinde ağırladı. Ziyarette duygusal anlar yaşandı. Yüreklere dokunan olay 26 Kasım'da Eskişehir Tepebaşı'nda yaşandı. 85 yaşındaki Kadir Özdemir, bir anda evinde rahatsızlandı. Yakınları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bunun üzerine zamanla yarış başladı. Sağlık ekipleri, tam 3.5 dakikada Özdemir'in evine ulaştı. Kalbi duran yaşlı adam, 15 dakikalık kalp masajının ardından hayata bağlandı. Bir gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilip evine yollandı. Dün de hayatını kurtaran sağlık ekibinden Dr. Haluk Kıvanç, ATT ve ambulans sürücüsü İsa Çam, ATT Nurcan Kabacık, çağrıyı karşılayan Şerife Tekindor'u evinde ağırladı. Çok mutlu olduğunu belirten Özdemir, "Kardeşlerime tek söyleyeceğim; Allah razı olsun" ifadesini kullandı. Eşi Cavide Özdemir ise o anları gözyaşlarıyla anlattı: Eşim aniden bayıldı. Hemen geldiler, Allah razı olsun. O gün çok ağladım. Umudu kestik, hatta Kelime-i Şehadet getirdik. 'Gidiyor herhalde' dedik.