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    • Yaşam
    • 05.12.2022 01:21
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    • 05.12.2022 01:21
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    Düzce'de kargo aracının içinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

    Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kargo aracının içindeki çantaların içinde 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi...

    İHA
    Zehir tacirlerine geçit yok!

    Düzce'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları operasyonda kargo aracının içindeki çantaların içinde 65 kilo 598 gram esrar ele geçirildi.



    Düzce'de polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Şüphe üzerine Anadolu Otoyolunda durdurulan kargo aracında uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada valizler içinde torba torba uyuşturucu ele geçirildi.



    Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saat 17.00 sıralarında Anadolu Otoyolunda durumundan şüphelenilen kargo aracı durdurdu. Kargo aracının dorsesinde yapılan aramada toplam 110 parça toplam daralı 65 kilo 598 gram ele geçirilmiştir. Araç sürücüleri hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlem başlatılmış şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır" dedi. Başsavcı Emre, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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    Haberler Yaşam Düzce'de kargo aracının içinde kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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