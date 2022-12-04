Taciz edilen iki kız çocuğunu korumak isterken öldürüldü! Katil zanlıları suç makinesi çıktı! Engin Taş’ın babası TAKVİM'e konuştu...





TAKVİM'e konuşan acılı baba Zeki Taş "Oğlum iki genç kızı kurtarmak isterken, vahşice öldürüldü. Ne alkol, ne sigara kullanırdı" diyerek ağladı.



TACİZ RÜŞVET CİNAYET

Torunlarının yetim kaldığını belirten Taş, "Eşinin ve çocuklarının hayalleri yarım kaldı. Kadına kalkan eller kırılsın artık. Yasa değişikliği yapılsın. Benim çocuğumu öldürenlerin suç dosyası kabarık. Taciz, rüşvet her şey var. Bunlar okul önlerinde annelerin babaların çocuklarına verdikleri harçlıkları gasp etmek için haraç çetesi kurmuş. Oğlumu 8 yerinden bıçaklamışlar. Çift bıçak kullanmışlar. Birine karşı kendini müdaafa etse öbürü saldırıyor. 6 ay önce suç işlemiş 2 ay yatıp çıkmışlar. Ne işi var bu tacizcilerin sokakta" diyerek isyan bayrağı açtı.