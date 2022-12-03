Taş kesildik! 2 kişi kızı tacizden korumaya çalışan Engin Taş boynundan bıçaklanarak hayattan koparıldı

Tüyler ürperten cinayet Afyonkarahisar'da meydana geldi. İki kız, önceki akşam 36 yaşındaki Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye geldi. "Ağabey 2 kişi, bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" dedi. Bunun üzerine Taş, kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç.'yi uyardı. Ancak şahıslar, "Sen karışma" deyince tartışma çıktı.
YAKALANDILAR
Olayın büyümesi üzerine Serkan Ç, yanındaki bıçakla talihsiz adamı boynundan bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Ancak müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan kısa süre sonra yakalanan iki zanlı, tutuklandı. Taş, Erkmen beldesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
KADİR ŞEKER OLAYINI HATIRLATTI
Konya'da 5 Şubat 2020'de yaşanan olayda Kadir Şeker de Ayşe Dırla'yı şiddetten kurtarmaya çalışmıştı. Ancak eşi Özgür Duran'ı bıçaklayıp öldürmüştü. 2 yıl 5 ay tutuklu bulunan Şeker, tahliye edilmişti.