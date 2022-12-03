Taş kesildik! 2 kişi kızı tacizden korumaya çalışan Engin Taş boynundan bıçaklanarak hayattan koparıldı

Tüyler ürperten cinayet Afyonkarahisar'da meydana geldi. İki kız, önceki akşam 36 yaşındaki Engin Taş'ın çalıştığı pastaneye geldi. "Ağabey 2 kişi, bizi gezmeye gittiğimiz alışveriş merkezinden bu yana takip ediyor. Bize yardım eder misin?" dedi. Bunun üzerine Taş, kızların gösterdiği Serkan Ç. ve yeğeni V.Ç.'yi uyardı. Ancak şahıslar, "Sen karışma" deyince tartışma çıktı.