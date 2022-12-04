Afyonkarahisar'da katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu!

Afyonkarahisar'da 2 katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dar sokaklarda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevler diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangın; Afyonkarahisar Burmalı Mahallesi Arapmescid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin bacasından çatısına sıçrayan alevler binanın tamamını sardı.