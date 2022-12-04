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    • Yaşam
    • 05.12.2022 01:22
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    • 05.12.2022 01:22
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    Afyonkarahisar'da katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu!

    Afyonkarahisar'da 2 katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

    Afyonkarahisar’da korkutan yangın

    Afyonkarahisar'da 2 katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Dar sokaklarda yangına müdahale etmeye çalışan itfaiye ekipleri, alevler diğer evlere sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangın; Afyonkarahisar Burmalı Mahallesi Arapmescid Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil evin bacasından çatısına sıçrayan alevler binanın tamamını sardı.



    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler sokakların dar olması nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Ekiplerin geniş güvenlik önlemleri aldığı yangında itfaiye ekiplerinin çabası sonucu alevler yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ev kullanılmaz hale geldi.

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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da katlı müstakil bir evin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu!
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