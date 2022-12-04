Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının şüphelisi, 'teslim ol' çağrılarına uymayrarak polisle girdiği çatışmada öldü





ÖĞRENCİLERİN EVİNE ZORLA GİRİP TÜFEKLE REHİN TUTTU

Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.

Yapılan araştırmada bu olayın da failinin H.T. olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.