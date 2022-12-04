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    • Yaşam
    • 05.12.2022 00:03
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    • 05.12.2022 00:03
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    Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının şüphelisi, 'teslim ol' çağrılarına uymayrarak polisle girdiği çatışmada öldü

    Uşak'ta iki cinsel saldırı olayının faili olarak aranan ve "teslim ol" çağrısına uymayarak polise pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, çıkan çatışmada hayatını kaybetti.

    Cinsel saldırı şüphelisi polisle girdiği çatışmada öldü

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "cinsel saldırı", "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "konut dokunulmazlığı ihlali" suçlarından yakalama kararı bulunan H.T'nin, Aybey Mahallesi'ndeki Merdivenli Sokak'ta olduğunu tespit etti.

    Polislerin "teslim ol" ihtarına uymayan şüpheli, elindeki pompalı tüfekle ateş açarak yaya olarak kaçmaya başladı.

    H.T, Aybey Mahallesi'ndeki İkinci Yenicami Sokak'ta çalılıkların arasına saklanarak kendisini takip eden polis ekiplerine ateş etti.

    Burada çıkan çatışmada H.T. vuruldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



    "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNDAN SABIKALI
    "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan sabıkası bulunduğu belirtilen H.T'nin, 27 Eylül'de kentte gerçekleştirilen cinsel saldırı ve yağma olayının şüphelisi olarak gözaltına alındığı ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Alınan DNA örnekleri incelemesi sonucu şüphelinin bu olayın yanı sıra 2008 yılında işlenen başka bir cinsel saldırı olayının da faili olduğunun tespit edildiği ve geçen hafta, iki suçtan dolayı hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.



    ÖĞRENCİLERİN EVİNE ZORLA GİRİP TÜFEKLE REHİN TUTTU
    Aybey Mahallesi'ndeki evde yaşayan üniversite öğrencilerinin, dün sabaha karşı evlerine kar maskeli ve pompalı tüfekle bir kişinin girdiğini, kendilerini tehdit ederek gece saatlerine kadar evde kaldığını ve sonra buradan ayrıldığını belirterek, polise başvurdukları öğrenildi.

    Yapılan araştırmada bu olayın da failinin H.T. olduğunun tespit edildiği ve hakkında bir yakalama kararının da bu suçtan dolayı çıkarıldığı kaydedildi.

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    Haberler Yaşam Uşak'ta cinsel saldırı olaylarının şüphelisi, 'teslim ol' çağrılarına uymayrarak polisle girdiği çatışmada öldü
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