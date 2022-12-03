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    • Yaşam
    • 04.12.2022 01:50
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    • 04.12.2022 01:50
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    Mersin Tarsus'ta zincirleme kaza! 9 kişi yaralandı

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Olayda 9 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AA
    Mersin’de zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

    Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

    Gazipaşa Bulvarı'nda, İ.Y idaresindeki işçi taşıyan servis otobüsü ile O.H. yönetimdeki kamyonetin de bulunduğu 4 araç çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan S.S., S.G., H.S., F.U., M.Ö., E.K., M.Y.B., Y.A. ile servis otobüsünün sürücüsü O.H, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

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    Koza Altın
    Haberler Yaşam Mersin Tarsus'ta zincirleme kaza! 9 kişi yaralandı
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