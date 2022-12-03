Mersin Tarsus'ta zincirleme kaza! 9 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonetin ve işçi taşıyan servis otobüsünün de bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Gazipaşa Bulvarı'nda, İ.Y idaresindeki işçi taşıyan servis otobüsü ile O.H. yönetimdeki kamyonetin de bulunduğu 4 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan S.S., S.G., H.S., F.U., M.Ö., E.K., M.Y.B., Y.A. ile servis otobüsünün sürücüsü O.H, Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.



