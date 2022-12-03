İstanbul’da taksicilerden İBB binası önünde eylem

Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." ifadelerini kullandı.