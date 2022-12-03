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    • Yaşam
    • 04.12.2022 05:56
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    • 04.12.2022 05:56
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    İstanbul'da taksicilerden İBB binası önünde eylem

    İstanbul'da bir grup taksici kendilerine haksız cezai işlem uygulandığı ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde protesto gösterisi düzenledi.

    İstanbul’da taksicilerden İBB binası önünde eylem

    İstanbul'da bir grup taksi şoförü, "haksız" cezai işlemler ve taksimetre tarifesinin düşük olduğu iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

    Şişli'de bir araya gelen taksi şoförleri buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhane'deki binasına korna çalarak geldi.

    İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde taksi şoförleri adına açıklama yapan Ufuk Çarpar, taksi ücretlerinin düşük olduğunu savundu.

    Çapar, "Taksi, halk otobüsünden, minibüsten daha ucuz taşıyor. Ucuz taşıdığı için yolcuyla taksici karşı karşıya geliyor. Yolcularımıza da taksiciye de yazık günah. Havalimanından yolcu almak yasak. Arabaları kalmadığı zaman 40 liraya bize yolcu satıyorlar." dedi.

    Esnaf örgütünün taksicilerin sesini duyurmadığını ileri süren Çapar, "Başkanımız var, başkanımızı hiçbir yerde göremiyoruz, bizle alakası yok. Ya biz sahipsiz miyiz? Bizim hepimizin burada bir emeği var. Biz burada çalışıyoruz. Biz eşkıya değiliz." ifadelerini kullandı.
        Koza Altın
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