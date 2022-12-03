Türkiye'nin konuştuğu yalancı doktorun mesajları ortaya çıktı! "Bizde kesmek yok!"

Sahte doktor Ayşe Özyıldız, hayatını bir yalana sığdırdı. Ailesini "Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım" diyerek kandırdı! Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttı. Ameliyatlara girdi, hastalara dikiş attı. Yakalanınca hapsi boyladı! Soruşturma kapsamında Özkiraz'ın sağlık bölümü öğrencilerine ait WhatsApp grubuna attığı mesajlara ulaşıldı. Öğrencilere girdiği ameliyatları anlatan Özkiraz, "En uzun ameliyatım 7 saat sürüyor. Tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" mesajı attı. Yine aynı grupta yoğunluktan bahseden ve 70. hastasına baktığını belirten Özkiraz'ın "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poliklinikteyim" yazması dikkatlerden kaçmadı!
CANA 'KAS'T
Hemşirenin şüpheli ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Elazığ'da yaşayan hemşire Şevval Gazel Bulut'tan yakınları haber alamadı. Önceki gün evinde cansız halde bulunan genç hemşirenin 3 hafta önce işinden istifa ettiği, 3 ay önce de sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Ölümünden bir gün önce arkadaşına damar yolu açtıran Bulut'un otopsisi tamamlandı. Vücudunda yüksek dozda kas gevşeticiye rastlandı! Diyetisyene giden ve 15 kilo veren Şevval'in sevgilisinin cep telefonu da incelemeye alındı.
ÖZÜR DİLEDİ
Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi karıştı! Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen karşılaşmada Altay tribününden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Mehmet Çakır ağır yaralandı. Bu sırada Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, sahaya inerek korner bayrağı direğini kaptı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Tutuklanan Aydın, cezaevinde mektup yazdı! "Kendimi kontrol edemedim. Olay anının adrenalini ile gerçekleştirdiğim bu davranıştan dolayı incittiğim herkesten özür dilerim" ifadesini kullandı. CEYHAN TORLAK