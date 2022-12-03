Türkiye'nin konuştuğu yalancı doktorun mesajları ortaya çıktı! "Bizde kesmek yok!"

Sahte doktor Ayşe Özyıldız, hayatını bir yalana sığdırdı. Ailesini "Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım" diyerek kandırdı! Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttı. Ameliyatlara girdi, hastalara dikiş attı. Yakalanınca hapsi boyladı! Soruşturma kapsamında Özkiraz'ın sağlık bölümü öğrencilerine ait WhatsApp grubuna attığı mesajlara ulaşıldı. Öğrencilere girdiği ameliyatları anlatan Özkiraz, "En uzun ameliyatım 7 saat sürüyor. Tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" mesajı attı. Yine aynı grupta yoğunluktan bahseden ve 70. hastasına baktığını belirten Özkiraz'ın "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poliklinikteyim" yazması dikkatlerden kaçmadı!