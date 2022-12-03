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    Türkiye'nin konuştuğu yalancı doktorun mesajları ortaya çıktı! "Bizde kesmek yok!"

    Ayşe Özkiraz, yalan rüzgarına kapıldı! Doktorum diyerek herkesi kandırdı. Tıp öğrencilerine ait WhatsApp grubuna gönderdiği mesajı görenler, şaştı kaldı: Bizde kesmek yok! Sağlığına kavuşturmak var. İşte sizler için derlediğimiz 3 Aralık tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Büyük ter’tıp’

    Sahte doktor Ayşe Özyıldız, hayatını bir yalana sığdırdı. Ailesini "Çapa Tıp Fakültesi'ni kazandım" diyerek kandırdı! Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini 'pratisyen hekim' olarak tanıttı. Ameliyatlara girdi, hastalara dikiş attı. Yakalanınca hapsi boyladı! Soruşturma kapsamında Özkiraz'ın sağlık bölümü öğrencilerine ait WhatsApp grubuna attığı mesajlara ulaşıldı. Öğrencilere girdiği ameliyatları anlatan Özkiraz, "En uzun ameliyatım 7 saat sürüyor. Tıp fakültesindeyken 24 saatlik bir ameliyat bile vardı" mesajı attı. Yine aynı grupta yoğunluktan bahseden ve 70. hastasına baktığını belirten Özkiraz'ın "Bu halde 70. hastama bakıyorum, bayılacağım. Poliklinikteyim" yazması dikkatlerden kaçmadı!



    CANA 'KAS'T
    Hemşirenin şüpheli ölümünde yeni detaylara ulaşıldı. Elazığ'da yaşayan hemşire Şevval Gazel Bulut'tan yakınları haber alamadı. Önceki gün evinde cansız halde bulunan genç hemşirenin 3 hafta önce işinden istifa ettiği, 3 ay önce de sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıktı. Ölümünden bir gün önce arkadaşına damar yolu açtıran Bulut'un otopsisi tamamlandı. Vücudunda yüksek dozda kas gevşeticiye rastlandı! Diyetisyene giden ve 15 kilo veren Şevval'in sevgilisinin cep telefonu da incelemeye alındı.



    ÖZÜR DİLEDİ
    Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisi karıştı! Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen karşılaşmada Altay tribününden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Mehmet Çakır ağır yaralandı. Bu sırada Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, sahaya inerek korner bayrağı direğini kaptı. Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Tutuklanan Aydın, cezaevinde mektup yazdı! "Kendimi kontrol edemedim. Olay anının adrenalini ile gerçekleştirdiğim bu davranıştan dolayı incittiğim herkesten özür dilerim" ifadesini kullandı. CEYHAN TORLAK



        FİYAT TARTIŞMASI
        Zincir marketlerdeki fiyat artışı, dikkat çekti. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu üyesi Galip Aykaç, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Açgözlülere müsamaha gösterilmemeli" sözlerine tepki gösterdi. "FETÖ ile bizi tehdit eden parti liderlerine söyleyeceklerimiz var" dedi! Sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın yanıt verdi: Vatandaşın kanını emen asalaklar karşısında MHP'yi bulacak. Uzun süredir enflasyonun ateşi düşme eğilimindeyken temel gıda ürünlerine her hafta insafsızca zam yapanların, artık amansız hasmıyız.



        EMİN ELLERDE
        Antalya Konyaaltı'nda temizlik işçisi Emin Şenay, dün mesai sırasında yerde duran çantayı fark etti. İçinde 2 bin 600 TL para, 30 bin lira değerinde cep telefonu ve otomobile ait anahtar olduğunu görünce polise haber verdi. Yapılan incelemede, çantanın eski milli boksör Sayhan Şahin'e ait olduğu belirlendi. Eşyaları Şahin'e elleriyle teslim etti. "Hiçbir zaman harama el sürmem" dedi.



        CAN 'DOG'STU
        Erzurum'da güzellik uzmanı Çağla Gülkan Özcoşar (40) av tüfeğiyle vurulan Hera'ya sahip çıktı. Ölüme terk edilen talihsiz hayvanın parçalanan bacağını 3 kez ameliyat ettirip rahat yürüyebilmesi için ortez yaptırdı. "Bir umut diye alıp tedavi ettirdim. Meğer hamileymiş. 7 tane yavrumuz oldu ancak dördünü kaybettik. Hera 3 yaşında. Artık o bizim evladımız oldu" diyerek duygularını anlattı.



            TEK KURŞUNLA ÇİFT İNTİHAR!
            İstanbul Beylikdüzü'nde Duygu Unutmaz (19) ve sevgilisi Yusuf Tekin (20), önceki sabah 3. kattaki dairede kafa kafaya verdi. Tek kurşunla intihar etti. Unutmaz'ın onbinlerce takipçili bir sosyal medya fenomeni olduğu belirlendi. Arkadaşları sosyal medyadan olaya isyan etti. Yusuf Tekin'in çeşitli suçlardan kaydı ve aranması olduğu, olaydan önce polise teslim olacağını ailesine söylediği öğrenildi.



            OKEY CİNAYETİ
            İstanbul Esenler'de lise öğrencileri, okey oynamak için bir binanın çatı katında toplandı. R.B. tabancayı çıkarıp arkadaşlarına gösterdiği sırada bir anda ateş aldı. Kurşunun isabet ettiği masada oturan Kenan Çeliktenyıldız (17) kurtarılamadı. R.B. gözaltına alındı.



            302 BİN DEVRETTİ
            10 bilen çıkmayınca 302 bin lira devretti. 9 bilenler 3 bin 397'şer, 8 bilenler 247'şer, 7 bilenler 49'ar, 6 bilenler 8'er, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.
                ’İP’i birbirlerine doladılar
                Haberler Yaşam Türkiye'nin konuştuğu yalancı doktorun mesajları ortaya çıktı! "Bizde kesmek yok!"
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