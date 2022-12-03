Doktora şiddet bitmiyor! Babasını yaşatmak için 10 saat mücadele eden doktoru bıçakla tehdit etti

Sağlıkçıya yönelik şiddet, bitmek bilmedi. Hastalarını yaşatmak için zamanla yarışan hekimler, kimi zaman yumruklandı kimi zaman ölümle burun buruna geldi! 30 Kasım'da yaşanan olayın adresi İstanbul Pendik'ti. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahı Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan 50 yaşındaki hastaya müdahale etti. Ameliyathaneye girdi. 10 saat boyunca hastasını iyileştirmek için üstün bir çaba gösterdi. Operasyonun ardından hastanın da ailesini bilgilendirmek istedi. Ancak hayatını kurtardığı adamın oğlu Lokman A. tarafından bıçakla tehdit edildi! Yangın merdivenine sığınarak kurtulabildi! Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşarak isyan etti.
TEK TEK ANLATTI
Sözleri, Türkiye'nin yüreğini deldi: 50'li yaşlardaki hasta göğsünde ağrı şikayetiyle başvurdu. Aort damarı yırtılmış. Yırtık şah damarına kadar ilerlemiş. İnsanın başına gelebilecek en ölümcül durum. Ameliyat dışında yaşama şansı yok. Sabah 8'de ameliyata girdik. Akşam 18'de çıktık. Yemeksiz, susuz ve ayakta 10 saat süren bir ameliyat. Aort damarı ve aortun dalları yapay damarla değiştirildi. Her şey yapıldı.
50 METRE KOŞTUM...
Çıkışta hasta yakınlarına 11 dakika boyunca durumu anlattım. İçlerinden biri hastayı görmek istedi. Mümkün olmadığını belirttim. Sinirlendi. Cihazları tekmeledi! Bıçak çekti ve "Seni öldürürüm" diyerek üzerime geldi. 50 metre koştum! Yangın merdivenine sığındım. O sırada ayağım takılıp yere düşsem bıçaklanacağım. Ne için? Sebep olmadığım bir hastalığı 10 saat emek vererek düzeltmeye çalıştığım için. Bana saldıran adam, babası için hiç 10 saat aç kaldı mı? Babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Karşılığı bu mu olmalı?