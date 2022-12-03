Doktora şiddet bitmiyor! Babasını yaşatmak için 10 saat mücadele eden doktoru bıçakla tehdit etti





50 METRE KOŞTUM...

Çıkışta hasta yakınlarına 11 dakika boyunca durumu anlattım. İçlerinden biri hastayı görmek istedi. Mümkün olmadığını belirttim. Sinirlendi. Cihazları tekmeledi! Bıçak çekti ve "Seni öldürürüm" diyerek üzerime geldi. 50 metre koştum! Yangın merdivenine sığındım. O sırada ayağım takılıp yere düşsem bıçaklanacağım. Ne için? Sebep olmadığım bir hastalığı 10 saat emek vererek düzeltmeye çalıştığım için. Bana saldıran adam, babası için hiç 10 saat aç kaldı mı? Babasının iyiliği için beli delice ağrıyana kadar ayakta kaldı mı? Karşılığı bu mu olmalı?