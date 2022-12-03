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    • Yaşam
    • 04.12.2022 01:49
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    • 04.12.2022 01:49
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    Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

    İznik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında 2 şüpheli gözaltına alındı.

    İHA
    İznik’te uyuşturucu operasonu

    İznik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonrasında takibe alınan kimlikleri henüz bilinmeyen 2 şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 1.6 gr metamfetamin uyuşturucu madde, 2 adet aparat payp, 1 adet hassas terazi, kırmızı reçeteli haplar, çok miktarda döviz ve nakit para ele geçirildi. Evde suçüstü yakalanan zanlılar ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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    Koza Altın
    Haberler Yaşam Bursa’nın İznik ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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