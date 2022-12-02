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    • Yaşam
    • 02.12.2022 22:01
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    • 02.12.2022 22:06
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    Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydan geldi!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Düzce, Gölyaka'da saat 21.49'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geli.

    Düzce’de korkutan deprem

    AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.



    Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Gölyaka (Düzce) Tarih:2022-12-02 Saat:21:49:36 TSİ Enlem:40.784 N Boylam:30.985 E Derinlik:10.78 km

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    Haberler Yaşam Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydan geldi!
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