AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Büyüklük:3.6 (Mw) Yer:Gölyaka (Düzce) Tarih:2022-12-02 Saat:21:49:36 TSİ Enlem:40.784 N Boylam:30.985 E Derinlik:10.78 km
- Yaşam
- 02.12.2022 22:01
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- Son Güncelleme:
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- 02.12.2022 22:06
Düzce Gölyaka'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydan geldi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Düzce, Gölyaka'da saat 21.49'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geli.
AFAD açıklamasına göre; Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 3.6 şiddetinde deprem meydana geldi.