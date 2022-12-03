Ege'de peş peşe depremler! İzmir Çeşme... AFAD Kandilli son depremler

AFAD merkez üssünü Ege denizi olarak açıkladığı ilk depreme ilişkin ise şu bilgileri paylaştı;

"Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2022-12-03 Saat:13:35:12 TSİ Enlem:38.202 N Boylam:24.52 E Derinlik:13.24 km"

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.12.03 13:35:07 38.2747 24.2142 7.0 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.03 12:09:19 40.7528 30.9175 5.1 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.03 12:03:16 36.2350 33.7530 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2022.12.03 11:31:39 37.1078 37.3418 0.0 -.- 1.4 -.- SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2022.12.03 10:40:03 40.8243 31.0948 8.5 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel

2022.12.03 10:37:38 37.1335 36.2645 1.0 -.- 1.7 -.- ARSLANLI-(OSMANIYE) İlksel

2022.12.03 10:35:22 39.4467 31.5672 0.0 -.- 1.1 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel