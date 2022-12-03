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    • Yaşam
    • 03.12.2022 14:12
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    • 03.12.2022 14:13
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    Ege'de peş peşe depremler! İzmir Çeşme... AFAD Kandilli son depremler

    Son dakika haberleri... Ege denizinde peş peşe depremler meydana geldi. 3.8 büyüklüğünde depremin merkez üsstü Eğriboz olurken AFAD'dan yapılan açıklamada izmir Çeşme'ye 180.87 km mesafede olduğu bildirildi.

    Ege’de peş peşe depremler!

    Ege denizinde peş peşe depremler meydana geldi.

    İlk deprem 13.35'de meydana gelirken ikinci deprem 13.51'de yaşandı.

    AFAD AÇIKLADI
    3.8 büyüklüğünde depremin merkez üsstü Eğriboz olurken AFAD'dan yapılan açıklamada izmir Çeşme'ye 180.87 km mesafede olduğu bildirildi.

    AFAD'dan yapılan açıklamada depreme ilişkin şu bilgilere yer verildi;

    "Büyüklük:3.8 (Mw) Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [180.87 km] Çeşme (İzmir) Tarih:2022-12-03 Saat:13:51:36 TSİ Enlem:38.219 N Boylam:24.188 E Derinlik:8.87 km"

    AFAD merkez üssünü Ege denizi olarak açıkladığı ilk depreme ilişkin ise şu bilgileri paylaştı;

    "Büyüklük:3.9 (Mw) Yer:Ege Denizi Tarih:2022-12-03 Saat:13:35:12 TSİ Enlem:38.202 N Boylam:24.52 E Derinlik:13.24 km"

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2022.12.03 13:35:07 38.2747 24.2142 7.0 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel

    2022.12.03 12:09:19 40.7528 30.9175 5.1 -.- 1.3 -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE) İlksel

    2022.12.03 12:03:16 36.2350 33.7530 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel

    2022.12.03 11:31:39 37.1078 37.3418 0.0 -.- 1.4 -.- SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

    2022.12.03 10:40:03 40.8243 31.0948 8.5 -.- 1.6 -.- BAHCEKOY-(DUZCE) İlksel

    2022.12.03 10:37:38 37.1335 36.2645 1.0 -.- 1.7 -.- ARSLANLI-(OSMANIYE) İlksel

    2022.12.03 10:35:22 39.4467 31.5672 0.0 -.- 1.1 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel

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