Sokak köpekleri İzmit ve Ankara'da dehşet saçtı! Mağdurlar isyan etti: Durdurun bu vahşeti!





KREDİ DEHŞETİ

Bursa'da eve alkollü gelen Meriç Ç. (29), 3 gün önce televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. (23) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nurgül Ç'nin, durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan cani koca ise "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.