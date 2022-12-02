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    Sokak köpekleri İzmit ve Ankara'da dehşet saçtı! Mağdurlar isyan etti: Durdurun bu vahşeti!

    Sokak köpekleri yine korku saçtı! İzmit’te Duygu Yaren Dönmez’i yaraladı! Ankara’da ise 12 yaşındaki U.T.'ye saldırdı! Kıl payı kurtulan mağdurlar isyan bayrağını açtı: Durdurun bu vahşeti! İşte sizler için yurttan ve dünyadan derlediğimiz 2 Aralık TAKVİM Gazetesi haberleri...

    It is vahşet

    Başıboş gezen sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye'nin gündemiydi.



    İzmit'te Duygu Yaren Dönmez (24), 16 Kasım'da evinin önündeki durakta arkadaşını beklerken 7-8 köpeğin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi!



    Sağ ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulabildi. "Bu bende bir travma oldu. İşe giderken bile babamı veya annemi bekliyorum. Yolda yürürken köpek havlaması duyunca elim ayağım boşalıyor. Olayın yaşandığı yerde bulunan köpeklerin çiğ etle beslendiklerine şahit oldum" dedi.



        Vahşetin bir diğer adresi de Ankara'nın Mamak İlçesi'ydi. 12 yaşındaki U.T. başıboş bir köpeğin saldırısından kaçmak istedi. Bu sırada, servis aracının çarptığı talihsiz çocuk hemen hastaneye sevk edildi. Yetkililere seslendi: Bu vahşeti bir an önce durdurun...



        HAVVALI ZAFER
        Isparta'da 3. sınıf öğrencisi Havva Ebrar Can, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'na katıldı. 15 sorunun tamamını doğru yanıtladı. 9 bin 625 öğrenciyi geride bırakarak birinci olmaya hak kazandı. "Her gün matematik sorusu çözdüm. Dünya birincisi olduğum için mutluyum" diyerek duygularını anlattı.



        TOGG GÜZELSİNİZ
        İzmir Bornova'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi kısa süre önce Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünü açtı. Sınıfta yalnızca 3 kız öğrenci vardı. Ceren Avcıoğlu, Fatoş Limon ve Banu Sakarya, "Bu meslek erkek işi" diyenlere aldırmadı. Eğitimlerini başarıyla sürdürerek hedeflerini planladı. Ceren Avcıoğlu, "Bu sektör benim çocukluk hayalimdi. İleride TOGG'da çalışmak isterim" ifadesini kullandı.



            EN BABA DERS!
            Iğdır Karakoyunlu ilçesinin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Ziyat Ali Deliktaş (60), akademik kariyer yapmak. Yüksek lisans sınavını kazanıp IÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. Oğlu Furkan Deliktaş (25) ile beraber aynı sınıfta aynı sırada ders görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



            MİLLİ İNFAZ
            İran Milli Takımı, Katar'da ABD'ye 1-0 yenildi. Dünya Kupası'ndan elendi. Yaklaşık 3 aydır Mahsa Amini gösterilerine katılan rejim karşıtları, bu mağlubiyete sevindi. Sokaklara indi. Gösterilere polis müdahale etti. Bender Enzeli şehrinde, aracının kornasını çalan 27 yaşındaki Mehran Samak, polis kurşunuyla hayatını kaybetti. İnsan Hakları Örgütü, eski bir futbolcu olan Samak'ın direkt başından hedef alındığını bildirdi. Samak'ın cenazesinde ise 'Diktatöre Ölüm' sloganlarının atıldığı kaydedildi.



            İran Milli Takımı orta saha oyuncusu Said Ezatolahi, çocukken birlikte top oynadığı Samak'ın fotoğrafını paylaştı.



                BIÇAK YARASI
                Zonguldak'ta TIR şoförü Doğukan Köseli, 2 ay önce evinin mutfağında oturduğu esnada ayağa kalkmaya çalıştı. Dengesini kaybedip yere yığıldı. O sırada elinde olan meyve bıçağı kırılarak parçası genç adamın eline girdi. Durumdan habersiz olan Köseli, hastaneye gitti. Kendisine röntgen çekilmedi. Zımba dikişi yapıldı. Evine gönderildi. Ancak acıları devam etti. 2 ay sonunda çektirdiği röntgen filminde hayatını şokunu yaşadı. Elinde 2 santimetrelik bıçak parçası olduğu anlaşıldı. Ameliyat edilen Köseli, ihmali olanlara karşı hukuk mücadelesi başlatacağını anlattı.



                KREDİ DEHŞETİ
                Bursa'da eve alkollü gelen Meriç Ç. (29), 3 gün önce televizyon izleyen ve kendisiyle ilgilenmediğini öne sürdüğü eşi Nurgül Ç. (23) ile tartışmaya başladı. Olayın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla eşini 6 yerinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan eşini bırakıp, olay yerinden kaçtı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Nurgül Ç'nin, durumunun ağır olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan cani koca ise "Eşim annemin kredi kartlarını kullanıyordu. Sinirlendim. Kendisini bu nedenle bıçakladım" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.



                DİYET Mİ ÖLDÜRDÜ!
                Elazığ'da hemşire Şevval Gazel Bulut, dün Adana'daki ailesine gidecekti. Ama otobüse binmedi. Eve giden ekipler öldüğünü belirledi. Genç kızın bir süredir diyet yaptığı öğrenildi.



                    ACIYA DÜŞTÜ
                    Bursa'da eğitim uçağı santral bölgesine düştü. Pilot Hakan Köksal (54) ile öğrenci Burcu Sağlam (22) öldü.



                    JET HES'APP'!
                    Twitter ile Apple arasındaki kriz, dünyanın en hızlı barışına sahne oldu. Elon Musk, Tim Cook'u etiketleyip "Beni ağırladığınız için teşekkürler" paylaşımında bulundu. Twitter'ın, App Store'dan kaldırılmayacağını duyurdu.

                    7 BİN DOKTOR DÖNÜYOR
                    Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, yurt dışına giden doktorların pişman olduğunu belirtti. 7 bin hekimin, kamuya dönüş başvurusu yaptığını söyledi.



                    17 MİLYON DEVRETTİ
                    6 bilen çıkmayınca 16 milyon 949 bin lira devretti. 5 bilenler 23 bin 84'er, 4 bilenler 753'er, 3 bilenler 39'ar, 2 bilenler ise 4'er lira alacak.

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                    Haberler Yaşam Sokak köpekleri İzmit ve Ankara'da dehşet saçtı! Mağdurlar isyan etti: Durdurun bu vahşeti!
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