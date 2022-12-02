Sokak köpekleri İzmit ve Ankara'da dehşet saçtı! Mağdurlar isyan etti: Durdurun bu vahşeti!

Başıboş gezen sokak köpeklerinin yol açtığı vahşet, Türkiye'nin gündemiydi.
İzmit'te Duygu Yaren Dönmez (24), 16 Kasım'da evinin önündeki durakta arkadaşını beklerken 7-8 köpeğin saldırısı sonucu ölümle burun buruna geldi!
Sağ ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dönmez, çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulabildi. "Bu bende bir travma oldu. İşe giderken bile babamı veya annemi bekliyorum. Yolda yürürken köpek havlaması duyunca elim ayağım boşalıyor. Olayın yaşandığı yerde bulunan köpeklerin çiğ etle beslendiklerine şahit oldum" dedi.