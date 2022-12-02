'Sabun paketleme' dolandırıcılarına operasyon! 4,5 milyonluk vurgun yaptılar...

Şebeke üyelerinin ayrıca, bu işlemlerin legal olduğuna inandırmak adına sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde Adalet Bakanlığı'nın resmi kurum logosu ve sitesine ait ekran resmi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın logosu olan sahte şirket isimlerinin bulunduğu çeşitli belge, vergi levhası ve resim gönderdiği de tespit edildi.