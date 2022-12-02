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    • Yaşam
    • 02.12.2022 19:01
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    • 02.12.2022 19:01
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    İstanbul'da trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU HARİTASI

    Son dakika haberleri... İstanbul'da yine trafik çilesi... İstanbul'da haftanın son iş günü mesai bitimiyle birlikte yollar kilitlendi. Trafik yoğunluğu yüzde 70'in üzerine çıktı.

    Yine kilit!

    İstanbul'da trafk yine kilitlendi.

    Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Mecidiyeköy'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

    D-100 kara yolu Beylikdüzü'nde başlayan trafik yoğunluğu Edirne ve Ankara istikametinde devam ediyor. Hadımköy mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu ise Ankara istikametinde sürüyor.

    ANADOLU YAKASI
    Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli çıkışından başlayan trafik, Maltepe'ye kadar devam ediyor. Kartal'dan Uzunçayır mevkisine kadar da yoğunluk gözleniyor.

    D-100 kara yolu Maltepe ve Pendik arasında da trafiğin çift yönlü yoğunlaştığı görülüyor.

    TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli ile Samandıra arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    TEM Otoyolu Ataşehir'de de çift yönlü trafik yoğunluğu gözlenirken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden başlayan trafik Ataşehir bağlantısına kadar devam ediyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.

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    Haberler Yaşam İstanbul'da trafik yoğunluğu! | YOL DURUMU HARİTASI
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