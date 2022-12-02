Kaza yapan sürücünün yardımına yoldan geçen sağlık çalışanı yetişti

Duman, "Hem vicdani olarak durmam gerektiğini düşündüm, hem de sağlık görevlisi olarak bunu yapmam gerekiyordu, bu benim vazifemdi. Binlerce insana yaptığım gibi şimdi de yapmam gerektiğini düşündüm. Ben ilk başta yaralı olduğunu fark etmedim, polisler olunca, 112 götürmüştür, diye düşündüm. Ama henüz 112'nin gelmediğini ve yaralı olduğunu fark edince yaralıya müdahale etmek istedim.