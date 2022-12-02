Kaza yapan sürücünün yardımına yoldan geçen sağlık çalışanı yetişti

Konya'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsüne, ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.
AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Saat 00.15 sıralarında merkez Meram ilçesi, Konevi Mahallesi, Feritpaşa Caddesi üzerinde, tren garı istikametine seyir halinde olan Murat Ü. idaresindeki 42 FKJ 36 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjdeki ağaca çarparak durabildi.
Kazayı fark eden bölgede devriye gezen polis ekipleri caddede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçerken kazayı fark edip duran sağlık çalışanı yaptı.
"LAVABOYA GİDECEĞİM"
Araçta içki kutusu olduğu görülen, alkollü olduğu belirlenen sürücü Murat Ü., kaza yerinden "Lavaboya gideceğim" diyerek ayrılmak istedi ancak sağlık çalışanı Murat Duman buna izin vermedi.
Alkollü ve yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü Murat Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"BUNU YAPMAM GEREKİYORDU"
Murat Duman, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yapan özel klinikte hemşire olarak çalıştığını belirtildi.